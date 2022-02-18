Польща, Болгарія та обидві Америки: куди евакуюються українські IT-фахівці

Деякі українські та закордонні IT-компанії з офісами в Україні в межах релокації обіцяють своєчасні виплати зарплат, підйомні, збереження робочих місць та навіть тимчасове житло.

2015 року в нашій країні спостерігався "витік мізків", — IT-компанії релокували своїх працівників до країн ближнього зарубіжжя, щоб уберегти від можливих катастрофічних наслідків збройного конфлікту на Сході України. Фокус вирішив дізнатися, як справи на вітчизняному IT-ринку сьогодні: чи планують айтішники покинути країну, чи залишаться працювати тут, попри серйозну загрозу з боку РФ.

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Чи планують IT-компанії евакуацію працівників у разі нападу Росії

Компанія DataArt не буде проводити насильницьку евакуацію, але обіцяє підтримати тих співробітників, які вирішать переїхати, і тих, хто волітиме залишитися.

У Sigma Software планують евакуювати людей з локацій, де буде небезпечно.

Плани компанії Infopulse також включають у себе превентивні релокації фахівців.

Співробітники MacPaw залишаться в Україні та продовжать роботу тут. У компанії прокоментували, що колектив готовий до різних сценаріїв розвитку подій та має план дій на випадок загострення ситуації.

"Ми організували курс першої невідкладної допомоги, провели лекції з інформаційної гігієни та роботи з емоційним станом у стресових ситуаціях, підготували для кожного рюкзаки, у яких зібрали речі першої необхідності на випадок ескалації, налаштували стабільну роботу фінансової системи так, щоб працівники могли отримувати платежі за будь-яких умов", — сказав Олександр Косован, CEO MacPaw.

В EPAM сподіваються, що конфлікт можна вирішити дипломатичним шляхом. "У нас немає підстав вважати, що необхідні якісь превентивні дії", — наголосили в компанії та зазначили, що "всі представництва EPAM, включаючи всі офіси в Україні, продовжують роботу у штатному режимі".

А ось Харківський ІТ-кластер не планує евакуацію. "Згідно з опитуванням, більшість компаній залишаються. У нашій компанії вся робота переходить у режим роботи онлайн. Співробітники працюють з дому", — зазначив співзасновник кластера Едуард Рубін.

Куди IT-компанії планують вивезти своїх працівників

DataArt пропонує тимчасову релокацію (на рік), у країнах, де вже представлені офіси компанії (Польща, Грузія, Болгарія), повну релокацію у зазначені вище країни, а також країни Латинської Америки та Європи.

Infopulse допоможе релокуватися в межах України, а також переїхати до європейських країн, де є представництва компанії — Польща, Болгарія.

У Sigma Software готові допомогти влаштуватися співробітникам у Польщі, Швеції, Угорщині, Дубаї та США.

MacPaw орендувала коворкінг в Івано-Франківську на території інноваційного центру "Промприлад" для тих, хто має намір релокуватись у межах країни.

Як і чим IT-компанії допоможуть співробітникам під час переїзду

У MacPaw підготували для кожного рюкзаки з речами першої необхідності на випадок ескалації, налаштували стабільну роботу фінансової системи, щоби працівники отримували платежі за будь-яких умов, підключили альтернативні канали комунікації, запустили волонтерський центр підтримки.

DataArt надає фахівцям повну підтримку в юридичних, бухгалтерських питаннях та супроводжує під час релокації. "Завдання DataArt як роботодавця, зберегти місця колег не тільки в компанії, а й у проєктах, гарантувати безпеку, забезпечити всіма виплатами", — наголосили в компанії.

Згідно з планом, Sigma Software організує транспорт для евакуації фахівців та їхніх сімей у межах України або за кордон залежно від того, як розвиватимуться події. Компанія також надасть тимчасове житло у місці релокації. "Компанія відшкодовує додаткові витрати, якщо релокація ініційована компанією. Якщо людина релокується за своєю ініціативою, компанія допомагає з організацією", — зазначили у Sigma Software.

Infopulse обіцяє покрити витрати та надати матеріальну допомогу в разі переїзду співробітників, згідно з політикою компанії. Фахівці також мають можливість перевезти сім'ю. "Релокаційні та соціальні пакети надаються", — уточнили в компанії.

Що кажуть співробітники IT-компаній

Співробітник Luxoft, який побажав залишитися неназваним, у коментарі Фокусу зазначив, що компанія не ініціювала переїзд, але й не забороняла співробітникам це робити.

"Є низка сценаріїв, які вони оцінили, і низка дій таких, наприклад, як евакуація. Якщо людина хоче евакуюватися до сусідніх Польщі чи Румунії, — без проблем. Але ніхто нікого не змушує", — зазначило джерело.

Співробітник ізраїльсько-американської компанії Il Makiage, який працює в її київському офісі, повідомив, що компанія пропонує евакуюватися, а також обіцяє допомогти фінансово. Підйомні становлять кілька тисяч доларів — кожному працівникові.

"Багато колег вибирають напрямки, купують квитки", — прокоментувало джерело, яке побажало зберегти анонімність.

Ще одне джерело вказало, що його компанія, головний офіс якої розташований у Києві, також пропонує евакуацію. Назвати компанію він відмовився.

Чи вплине релокація українських айтішників на ринок

У 2015 році через загострення збройного конфлікту спостерігалася міграція айтішників з України до інших країн. Цю інформацію підтвердив співзасновник Харківського класу ІТ Едуард Рубін. Він зазначив, що "багато компаній" переїхали та перевезли співробітників. І пізніше деякі з працівників переходили до інших, місцевих, компаній.

Опитані Фокусом компанії зазначили, що їхні колеги давно мають можливість працювати віддалено з будь-якої точки світу і запевнили, що всі робочі місця будуть збережені за кожним фахівцем. Зважаючи на те, що протягом останніх років деякі з компаній-респондентів відкрили представництва в інших країнах, а також у різних містах України, вони впевнені, що масштабного витоку кадрів не станеться.

В Ajax відмовилися від коментарів. Чимало компаній, таких як Luxoft, Ciklum, AgileEngine, Globallogic, Uklon, Nixsolutions Gorillagroup, Ilmakiage, Tango, Gismart, Київський IT-кластер, не відповіли на запит Фокуса.

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