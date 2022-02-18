Ученый создал солнечные панели, генерирующие электричество "без Солнца" (видео)

Пленка из пищевых отходов может заменить стекла и превратить небоскребы в гигантские электростанции.

Филиппинец Карви Эрен Майг разработал новую солнечную панель под названием AuREUS, работа которой не зависит от попадания на ее поверхность прямых солнечных лучей. Подробнее о его изобретении написал портал BGR.

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Солнечные панели генерируют достаточно энергии, чтобы обеспечивать ею дома или небольшие предприятия, однако им требуется постоянный доступ к солнечным лучам. Когда же Солнце прячется за тучами, выработка приостанавливается. Студент Университета Мапуа создал панель, которая улавливает ультрафиолет, свободно проходящий сквозь облака.

Майг извлек люминесцентные частицы смолы из фруктовых и овощных отходов, которые поглощают ультрафиолет, и создал из них специальную пленку. Она преобразует ультрафиолет в видимый свет, который используется для выработки энергии — достаточно наклеить полупрозрачную зеленую пленку на окно или вовсе использовать ее вместо стекла.

Инженер протестировал прототип панели размером 3 на 2 фута (1 на 0,6 м), установив его в своей квартире. Полученной энергии хватило, чтобы каждый день заряжать два смартфона. Карви Майг предполагает, что панели большего размера смогут превратить высотные здания в огромные солнечные электростанции. Пленку можно достаточно легко сгибать под воздействием высокой температуры, поэтому ей можно найти множество применений и, к примеру, подпитывать электромобили на ходу.

"Я хотел бы помочь людям получить доступ к чистой возобновляемой энергии на Филиппинах. Я сфокусировался на солнечной энергии, потому что этот ресурс буквально окружает нас", — рассказал разработчик.

Он поделился, что идею с ультрафиолетом ему подсказали солнцезащитные очки, которые темнеют под воздействием солнечных лучей. Как заметил инженер, стекла реагируют даже в пасмурную погоду, ведь ультрафиолет достигает поверхности планеты.

В 2020 году проект получил награду от Фонда Джеймса Дайсона. Майг признался, что участвовал в конкурсе еще в 2018 году, однако тогда не смог выйти на национальный уровень и решил усовершенствовать свое изобретение.

Ранее ученые подсчитали, сколько нужно солнечных батарей, чтобы обеспечить электричеством весь мир. Каждый день Солнце посылает достаточно света, но для его обработки потребуется около 23 миллиардов панелей.