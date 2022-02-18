Учений створив сонячні панелі, що генерують електрику "без Сонця" (відео)

Плівка з харчових відходів може замінити шибки та перетворити хмарочоси на гігантські електростанції.

Філіппінець Карві Ерен Майг розробив нову сонячну панель під назвою AuREUS, робота якої не залежить від потрапляння на її поверхню прямого сонячного проміння. Докладніше про його винахід написав портал BGR.

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Сонячні панелі генерують достатньо енергії, щоб забезпечувати нею будинки або невеликі підприємства, проте їм потрібний постійний доступ до сонячних променів. Коли Сонце ховається за хмарами, вироблення припиняється. Студент Університету Мапуа створив панель, яка вловлює ультрафіолет, що вільно проходить крізь хмари.

Майг витяг люмінесцентні частинки смоли з фруктових і овочевих відходів, які поглинають ультрафіолет, і створив із них спеціальну плівку. Вона перетворює ультрафіолет у видиме світло, яке використовується для вироблення енергії, — достатньо наклеїти напів прозору зелену плівку на вікно або використати її замість скла.

Інженер протестував прототип панелі розміром 3 на 2 фути (1 на 0,6 м), встановивши його у своїй квартирі. Отриманої енергії вистачило, щоб щодня заряджати два смартфони. Карві Майг припускає, що панелі більшого розміру зможуть перетворити висотні будинки на величезні сонячні електростанції. Плівку можна досить легко згинати під впливом високої температури, тому їй можна знайти безліч застосувань і, наприклад, живити електромобілі на ходу.

"Я хотів би допомогти людям отримати доступ до чистої відновлюваної енергії на Філіппінах. Я сфокусувався на сонячній енергії, тому що цей ресурс буквально оточує нас", — розповів розробник.

Він поділився, що ідею з ультрафіолетом йому підказали сонцезахисні окуляри, які темніють під впливом сонячних променів. Як зауважив інженер, скло реагує навіть у похмуру погоду, адже ультрафіолет досягає поверхні планети.

2020 року проєкт отримав нагороду від Фонду Джеймса Дайсона. Майг зізнався, що брав участь у конкурсі ще у 2018 році, проте тоді не зміг вийти на національний рівень і вирішив удосконалити свій винахід.

Раніше вчені підрахували, скільки потрібно сонячних батарей, щоб забезпечити електрикою весь світ. Щодня Сонце надсилає достатньо світла, але для його обробки потрібно близько 23 мільярди панелей.