В Госспецсвязи объяснили, что изменится для украинцев в связи с введением режима ЧП

Согласно обращению, возможен рост числа проверок на дорогах, улицах и в местах, где размещаются государственные учреждения или другие специальные объекты.

Украинцы не почувствуют существенных изменений в связи с введением в стране чрезвычайного положения. Единственный дискомфорт, который могут почувствовать граждане, это рост количества проверок на дорогах, улицах и в местах, где размещаются государственные учреждения или другие специальные объекты. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

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Отмечается, что Госспецсвязь будет работать в режиме 24/7. В частности, служба бесперебойно будет обеспечивать защищенной, гарантированной спецсвязью руководство Украины. Фельдегеры Госспецсвязи продолжат доставлять секретные документы. Также будет осуществляться защита государственных информационных ресурсов от кибератак.

Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения, который принадлежит сфере управления Госспецсвязи продолжит трансляцию украинского телевидения и радио. Мобильные операторы будут обеспечивать в обычном режиме связь и интернет для населения.

В Госспецсвязи подчеркивают, что чрезвычайное положение – инструмент, позволяющий реагировать превентивно на угрозы национальной безопасности. Благодаря его введению специальные службы и органы получат больше возможностей реагировать на развитие ситуации или события в стране.

Напомним, сегодня Верховная Рада поддержала введение чрезвычайного положения. Особый правовой режим, по решению народных депутатов, был принят для всей территории Украины за исключением Донецкой, Луганской областей и Крыма.