У Держспецзв'язку пояснили, що зміниться для українців у зв'язку із запровадженням режиму НС

Відповідно до звернення, можливе зростання кількості перевірок на дорогах, вулицях та в місцях, де розміщуються державні установи або інші спеціальні об'єкти.

Українці не відчують суттєвих змін у зв'язку із запровадженням у країні надзвичайного стану. Єдиний дискомфорт, який можуть відчути громадяни, це зростання кількості перевірок на дорогах, вулицях і місцях, де розміщуються державні установи або інші спеціальні об'єкти. Про це повідомляє пресслужба Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

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Зазначається, що Держспецзв'язок працюватиме в режимі 24/7. Зокрема, служба безперебійно забезпечуватиме захищеним, гарантованим спецзв'язком керівництво України. Фельдегери Держспецзв'язку продовжать доставляти секретні документи. Також здійснюватиметься захист державних інформаційних ресурсів від кібератак.

Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, що належить сфері управління Держспецзв'язку, продовжить трансляцію українського телебачення та радіо. Мобільні оператори забезпечуватимуть у звичайному режимі зв'язок та інтернет для населення.

У Держспецзв'язку підкреслюють, що надзвичайний стан є інструментом, що дозволяє реагувати превентивно на загрози національній безпеці. Завдяки його запровадженню спеціальні служби та органи отримають більше можливостей реагувати на розвиток ситуації чи події у країні.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада підтримала запровадження надзвичайного стану. Особливий правовий режим, за рішенням народних депутатів, було прийнято на всій території України за винятком Донецької, Луганської областей і Криму.