Противник рассылает украинцам фишинговые письма от имени СБУ. Это фейк, - Госспецсвязи
Силы РФ пытаются установить вирусное ПО на устройства украинцев и собрать конфиденциальную информацию.
Госспецсвязи информирует украинцев о том, что на их электронную почту могут приходить письма якобы от СБУ с просьбой посвятить в планы эвакуации. Это фейк! СБУ таких писем не рассылает, акцентирует служба.
"Сегодня получили информацию, что враг рассылает такие электронные письма украинским пользователям. У них запрашивают якобы эвакуационные планы", — говорится в заявлении.
Как пояснили в службе, таким образом страна-агрессор пытается установить вирусное программное обеспечение на компьютеры украинцев и собрать конфиденциальную информацию.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров также написал в своем телеграм-канале: "Все будьте внимательны, не открывайте незнакомые письма, ничего не устанавливайте. Сейчас мы займемся информационными системами ФСБ…"
Как видно на фото, которое разместил министр Федоров в своем телеграм-канале, письма приходят с адреса [email protected][.]cv[.court[.]gov[.]ua.
"Призываем не открывать подобные письма и не переходить по указанным ссылкам! СБУ не делала никаких рассылок! Мы информируем граждан исключительно по официальным каналам коммуникации. Будьте бдительны!", — предупреждает ведомство.
Также сегодня поступило сообщение от Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил, что представителям Центрального органа исполнительной власти (ЦОИВ) на адреса е-мейлов тоже приходят письма от имени СБУ с просьбой предоставить информацию. Подобные сообщения являются фейковыми.
ЦПД при СНБО рекомендует и в первом, и во втором случае:
- не нажимать на ссылку,
- не отвечать на подобные письма и сообщения,
- не заполнять какие-либо формы.
Ранее мы сообщали о том, что сервис Гугл Карты временно не работает на территории Украины. Сервис отключен из соображений безопасности, чтобы враг не мог отследить передвижение гражданского транспорта и места скопления гражданского населения.