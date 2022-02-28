Противник рассылает украинцам фишинговые письма от имени СБУ. Это фейк, - Госспецсвязи

Силы РФ пытаются установить вирусное ПО на устройства украинцев и собрать конфиденциальную информацию.

Госспецсвязи информирует украинцев о том, что на их электронную почту могут приходить письма якобы от СБУ с просьбой посвятить в планы эвакуации. Это фейк! СБУ таких писем не рассылает, акцентирует служба.

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"Сегодня получили информацию, что враг рассылает такие электронные письма украинским пользователям. У них запрашивают якобы эвакуационные планы", — говорится в заявлении.

Как пояснили в службе, таким образом страна-агрессор пытается установить вирусное программное обеспечение на компьютеры украинцев и собрать конфиденциальную информацию.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров также написал в своем телеграм-канале: "Все будьте внимательны, не открывайте незнакомые письма, ничего не устанавливайте. Сейчас мы займемся информационными системами ФСБ…"

Как видно на фото, которое разместил министр Федоров в своем телеграм-канале, письма приходят с адреса [email protected][.]cv[.court[.]gov[.]ua.

[ + – ] Фейковое письмо от имени СБУ - не отвечайте, не переходите по ссылке Фото: Минцифры

"Призываем не открывать подобные письма и не переходить по указанным ссылкам! СБУ не делала никаких рассылок! Мы информируем граждан исключительно по официальным каналам коммуникации. Будьте бдительны!", — предупреждает ведомство.

[ + – ] Фейковое сообщение от имени СБУ - не отвечайте, не переходите по ссылкам

Также сегодня поступило сообщение от Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил, что представителям Центрального органа исполнительной власти (ЦОИВ) на адреса е-мейлов тоже приходят письма от имени СБУ с просьбой предоставить информацию. Подобные сообщения являются фейковыми.

ЦПД при СНБО рекомендует и в первом, и во втором случае:

не нажимать на ссылку,

не отвечать на подобные письма и сообщения,

не заполнять какие-либо формы.

Ранее мы сообщали о том, что сервис Гугл Карты временно не работает на территории Украины. Сервис отключен из соображений безопасности, чтобы враг не мог отследить передвижение гражданского транспорта и места скопления гражданского населения.