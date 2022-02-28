Противник розсилає українцям фішингові листи від імені СБУ. Це фейк, — Держспецзв'язку

Сили РФ намагаються встановити вірусне ПЗ на пристрої українців та зібрати конфіденційну інформацію.

Держспецзв'язку інформує українців про те, що на їхню електронну пошту можуть надходити листи нібито від СБУ з проханням розкрити плани евакуації. Це фейк! СБУ таких листів не розсилає, наголошує служба.

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"Сьогодні отримали інформацію, що ворог розсилає такі електронні листи українським користувачам. У них запитують нібито евакуаційні плани", — йдеться у заяві.

Як пояснили у службі, таким чином країна-агресор намагається встановити вірусне програмне забезпечення на комп'ютери українців та зібрати конфіденційну інформацію.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров також написав у своєму телеграм-каналі : "Усі будьте уважні, не відкривайте незнайомі листи, нічого не встановлюйте. Зараз ми займемося інформаційними системами ФСБ..."

Як видно на фото, яке розмістив міністр Федоров у своєму телеграм-каналі, листи надходять з адреси [email protected][.]cv[.court[.]gov[.]ua.

[ + – ] Фейковий лист від імені СБУ — не відповідайте, не переходьте за посиланням Фото: Минцифры

"Закликаємо не відкривати подібні листи і не переходити за вказаними посиланнями! СБУ не робила жодних розсилок! Ми інформуємо громадян виключно офіційними каналами комунікації. Будьте пильні!", — попереджає відомство.

[ + – ] Фейкове повідомлення від імені СБУ – не відповідайте, не переходьте за посиланнями

Також сьогодні надійшло повідомлення від Центру протидії дезінформації при РНБО України повідомив, що представникам Центрального органу виконавчої влади (ЦОВВ) на адреси е-мейлів теж надходять листи від імені СБУ з проханням надати інформацію. Подібні повідомлення є фейковими.

ЦПД при РНБО рекомендує і в першому, і в другому випадку:

не натискати на посилання,

не відповідати на подібні листи та повідомлення,

не заповнювати будь-які форми.

Раніше ми повідомляли про те, що сервіс Google Карти тимчасово не працює на території України. Сервіс вимкнено з міркувань безпеки, щоб ворог не міг відстежити пересування цивільного транспорту та місця скупчення цивільного населення.