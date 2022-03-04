Эксперты рассказали, что случается с Интернет-данными пользователей после смерти

Платформы, такие как Facebook, становятся единоличными владельцами всех опубликованных файлов. Однако создатели аккаунтов могут заранее передать их близким.

Интернет хранит все посты, комментарии и загруженные файлы пользователей даже после их смерти. Журнал Popular Mechanics выяснил, что же случается с данными, которые лишились владельца.

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Доцент кафедры государственного управления Упсальского университета в Швеции Карл Оман объяснил, что каждый человек является совладельцем своих данных наравне с платформой, куда их загружает. К примеру, пользователю принадлежат фотографии, которые он публикует в Facebook, но они также принадлежат и Facebook.

По словам ученого, интернет превращается в самый большой архив данных о человеческом поведении, когда либо собранный людьми. В своем исследовании, опубликованном в журнале Big Data & Society в 2019 году, Карл Оман подсчитал, что к 2100-му году количество мертвых пользователей Facebook достигнет 1,4 миллиарда в том случае, если бы соцсеть не привлекала новых пользователей после 2018 года. Учитывая же нынешние темы роста платформы, через 100 лет она будет содержать почти 5 миллиардов учетных записей покойников.

"То, что происходит с нашими цифровыми останками, — это не только этический вопрос "кому я хочу предоставить доступ к своим фотографиям в Instagram", но и политическая дискуссия о том, кто должен иметь возможность контролировать наши коллективные нарративы о нашем цифровом прошлом", — отметил Карл Оман.

Ученый уверен, что технологическим компаниям выгодно соблюдать моральные нормы и не делать с пользовательскими данными ничего плохого, ведь их потребители заботятся о мертвых. Другими словами, администраторам соцсетей незачем создавать виртуальный аватар или чат-бот в виде умершего человека без его разрешения, даже если у них есть необходимые инструменты и полномочия.

С другой стороны, существует коммерческий интерес к ведению профилей покойников. Карл Оман сравнивает эту сферу с заботой о кладбищах, где похоронены наши предки, и предполагает, что в недалеком будущем люди начнут заботиться о сохранности данных в соцсетях, таких как Facebook и Instagram.

"Бьюсь об заклад, многие люди на самом деле были бы очень расстроены, если бы данные их близких были потеряны", — отметил эксперты.

В большинстве цивилизованных стран только живые могут владеть собственностью, поэтому в случае смерти пользователя компания, хранящая "цифровые останки" на своих серверах, автоматически становится их единственным владельцем. Например, если центры обработки данных Google будут переполнены данными о мертвых людях, компания может решить сохранить только аккаунты и электронные письма умерших знаменитостей, которые могут принести прибыль, при этом родственники и близкие покойных останутся ни с чем.

Как и в случае с завещанием, пользователи могут заранее распорядиться, кто и как сможет использовать их данные. Компания NordVPN, которая специлизируется на кибербезопасности, советует принять такие меры:

Использовать диспетчер неактивных учетных записей Google, который уведомляет доверенное лицо, когда аккаунт не проявляет активности течение определенного времени;

Назначить в завещании доверенное лицо для управления цифровой собственностью;

Передать данные для авторизации человеку, который сможет сохранить любые ценные данные, включая фотографии.

Настроить "контакт наследника" ("legacy contact") в Facebook и выбрать, кто станет владельцем аккаунта в случае смерти;

Защитить ценные данные с помощью диспетчера шифрования файлов.

Ранее эксперты рассказали, что делать в случае отключения Интернета по всей стране. Сейчас существуют технологии, которые позволяют обмениваться данными независимо от Всемирной паутиной.