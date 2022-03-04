Експерти розповіли, що трапляється з інтернет-даними користувачів після смерті

Платформи, такі як Facebook, стають одноосібними власниками всіх опублікованих файлів. Проте творці облікових записів можуть заздалегідь передати їх близьким.

Інтернет зберігає всі пости, коментарі та завантажені файли користувачів навіть після їхньої смерті. Журнал Popular Mechanics з'ясував, що ж трапляється з даними, які втратили власника.

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Доцент кафедри державного управління Упсальського університету у Швеції Карл Оман пояснив, що кожна людина є співвласником своїх даних нарівні з платформою, куди їх завантажує. Наприклад, користувачеві належать фотографії, які він публікує у Facebook, але вони також належать і Facebook.

За словами вченого, інтернет перетворюється на найбільший архів даних про людську поведінку, коли-небудь зібраний людьми. У своєму дослідженні, опублікованому в журналі Big Data & Society у 2019 році, Карл Оман підрахував, що до 2100 року кількість мертвих користувачів Facebook досягне 1,4 мільярда в тому випадку, якби соцмережа не приваблювала нових користувачів після 2018 року. З огляду на нинішні теми зростання платформи, через 100 років вона міститиме майже 5 мільярдів облікових записів покійників.

"Те, що відбувається з нашими цифровими залишками, — це не тільки етичне питання "кому я хочу надати доступ до своїх фотографій у Instagram", а й політична дискусія про те, хто повинен мати можливість контролювати наші колективні наративи про наше цифрове минуле", — відзначив Карл Оман.

Учений упевнений, що технологічним компаніям вигідно дотримуватися моральних норм і не робити з даними користувача нічого поганого, адже їхні споживачі дбають про мертвих. Іншими словами, адміністраторам соцмереж немає чого створювати віртуальний аватар або чат-бот у вигляді померлої людини без її дозволу, навіть якщо у них є необхідні інструменти та повноваження.

З іншого боку, є комерційний інтерес до ведення профілів покійників. Карл Оман порівнює цю сферу з турботою про цвинтарі, де поховані наші предки, і припускає, що в недалекому майбутньому люди почнуть піклуватися про збереження даних у соцмережах, таких як Facebook та Instagram.

"Б'юся об заклад, багато людей насправді були б дуже засмучені, якби дані їхніх близьких були втрачені", — зазначив експерти.

У більшості цивілізованих країн тільки живі можуть володіти власністю, тому в разі смерті користувача компанія, що зберігає "цифрові останки" на своїх серверах, автоматично стає їхнім єдиним власником. Наприклад, якщо центри обробки даних Google будуть переповнені даними про мертвих людей, компанія може вирішити зберегти лише акаунти й електронні листи померлих знаменитостей, які можуть принести прибуток, при цьому родичі та близькі покійних залишаться ні з чим.

Як і у випадку із заповітом, користувачі можуть заздалегідь розпорядитися, хто і як зможе використати їхні дані. Компанія NordVPN, яка спецілізується на кібербезпеці, радить вжити таких заходів:

Використовувати диспетчер неактивних облікових записів Google, який повідомляє довірену особу, коли обліковий запис не виявляє активності протягом певного часу;

Призначити в заповіті довірену особу для управління цифровою власністю;

Надіслати дані для авторизації людині, яка зможе зберегти будь-які цінні дані, включаючи фотографії.

Налаштувати "контакт спадкоємця" ("legacy contact") у Facebook і вибрати, хто стане власником облікового запису в разі смерті;

Захистити цінні дані за допомогою диспетчера файлів шифрування.

Раніше експерти розповіли, що робити в разі вимкнення інтернету по всій країні. Зараз існують технології, які дозволяють обмінюватися даними незалежно від всесвітнього павутиння.