Крупнейший провайдер Lumen отключает Россию от Интернета из-за военной агрессии

Услугами компании пользуются государственные Ростелеком и ТрансТелеком, а также "большая тройка" мобильных операторов: МТС, МегаФон и Билайн.

Второй по величине магистральный провайдер из США Lumen прекратил оказывать свои услуги в России. Об этом компания сообщила на своем официальном сайте.

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Lumen заявил, что с 7 марта прекратил предоставлять свои продукты и оказывать услуги как российским, так и иностранным компаниям на территории РФ в связи с нападением России на Украину. Провайдер отклоняет любые запрос от российских организаций, находящихся под санкциями, и уже расторг договор с одним из финансовых учреждений, название которого не разглашается.

Компания подчеркнула, что у нее нет коммерческих клиентов в России, но есть корпоративные. По информации исследовательской организации DataCenter Dynamics, в России Lumen оказывала услуги государственным телекоммуникационным компаниям Ростелеком и ТрансТелеком, а также "большой тройке" мобильных операторов: МТС, МегаФон и VEON (бренд Билайн).

"Жизнь в России нестабильна, и Lumen не может продолжать работу на этом рынке", — отмечается в сообщении. — "Мы еще не сталкивались с нарушениями работы сети, но, учитывая все более неопределенную среду и повышенный риск действий государства, мы предприняли этот шаг, чтобы обеспечить безопасность наших сетей и сетей наших клиентов, а также целостность глобального Интернета".

В своем заявлении Lumen подчеркнула, что ее бизнес в России "чрезвычайно мал и очень ограничен", однако эксперты в области телекоммуникаций говорят, что это один из главных международных источников трафика в стране. Согласно исследованию фирмы Kentik, после отключения американских Cogent и Lumen, основными источниками международных данных стали компании, базирующиеся в Швеции, Италии и Великобритании.

"Здесь мы находимся на неизведанной территории", — рассказал изданию The Washington Post директор по интернет-анализу Kentik Дуг Мэдори. — "Думаю, эффект будет заметными".

Магистральная сеть — транспортная телекоммуникационная инфраструктура для предоставления интернет-услуг. Обычно она состоит из собственных или арендованных волоконно-оптических линий с канальным оборудованием связи. Крупные провайдеры контролируют такие сети и предоставляют доступ ко Всемирной паутине и обмену трафиком за определенную плату. Lumen, ранее работавшая под названием CenturyLink, является одним из крупнейших в мире магистральных операторов, который оперирует более 800 тыс. км линий связи.

Ранее писали, что 4 марта из России ушел крупный магистральный провайдер Cogent. В конечном итоге страна может вовсе оказаться отрезанной от глобального Интернета.