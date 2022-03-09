Найбільший провайдер Lumen відключає Росію від інтернету через військову агресію

Послугами компанії користуються державні Ростелеком і Транстелеком, а також "велика трійка" мобільних операторів: МТС, Мегафон і Білайн.

Другий за величиною магістральний провайдер із США Lumen припинив надавати свої послуги у Росії. Про це компанія повідомила на своєму офіційному сайті.

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Lumen заявив, що із 7 березня припинив надавати свої продукти та надавати послуги як російським, так й іноземним компаніям на території РФ у зв'язку з нападом Росії на Україну. Провайдер відхиляє будь-які запити від російських організацій, що перебувають під санкціями, і вже розірвав договір з однією з фінансових установ, назва якої не розголошується.

Компанія підкреслила, що вона не має комерційних клієнтів у Росії, але є корпоративні. За інформацією дослідницької організації DataCenter Dynamics, у Росії Lumen надавала послуги державним телекомунікаційним компаніям Ростелеком і ТрансТелеком, а також "великій трійці" мобільних операторів: МТС, Мегафон і VEON (бренд Білайн).

"Життя в Росії нестабільне, і Lumen не може продовжувати роботу на цьому ринку", — наголошується в повідомленні. — "Ми ще не стикалися з порушеннями роботи мережі, але з огляду на все більш невизначене середовище та підвищений ризик дій держави ми зробили цей крок, щоб гарантувати безпеку наших мереж і мереж наших клієнтів, а також цілісність глобального інтернету".

У своїй заяві Lumen наголосила, що її бізнес у Росії "надзвичайно малий і дуже обмежений", проте експерти в галузі телекомунікацій кажуть, що це одне з головних міжнародних джерел трафіку в країні. Згідно з дослідженням фірми Kentik, після відключення американських Cogent і Lumen, основними джерелами міжнародних даних стали компанії, що базуються у Швеції, Італії та Великобританії.

"Тут ми знаходимося на незвіданій території", — розповів виданню The Washington Post директор з інтернет-аналізу Kentik Дуг Медорі. — "Думаю, ефект буде помітним".

Магістральна мережа — транспортна телекомунікаційна інфраструктура для надання інтернет-послуг. Зазвичай вона складається з власних чи орендованих волоконно-оптичних ліній із канальним обладнанням зв'язку. Великі провайдери контролюють такі мережі та надають доступ до Всесвітнього павутиння та обміну трафіком за певну плату. Lumen, що раніше працювала під назвою CenturyLink, є одним із найбільших у світі магістральних операторів, який оперує понад 800 тис. км ліній зв'язку.

Раніше писали, що 4 березня з Росії пішов великий магістральний провайдер Cogent. Зрештою, країна може зовсім виявитися відрізаною від глобального інтернету.