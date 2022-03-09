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Новая технология передачи энергии позволит заряжать гаджеты "на ходу"

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Фото: Getty Images

Даже если вы находитесь в движении, вы сможете заряжать технику дистанционно без всяких проводов.

Новая технология передачи энергии позволяет заряжать устройства без использования проводов. Главное преимущество технологии в том, что она осуществляет передачу энергии даже во время движения, а это значит, что необходимость в фиксации гаджета на одном месте отпадает. Более того, она даст возможность питать электромобили, пока они находятся в пути, передает aalto.fi.

Исследователи из Университета Аалто (Финляндия) разработали технологию передачи энергии, которая работает независимо от положения и ориентации передатчика и приемника. Основная идея состоит в том, чтобы расположить передатчики в сетке, при условии, что ток в соседних передатчиках течет в противоположных направлениях: например, по часовой стрелке в одном передатчике и против часовой стрелки — в соседних. Это создает шахматную сетку из "положительных" и "отрицательных" передающих катушек с магнитным потоком между ними. Приемник над сеткой передатчиков улавливает магнитный поток между положительным и отрицательным передатчиками, который генерирует электрический ток для зарядки устройства.

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Беспроводная зарядка около торгового автомата

Поскольку наличие приемника запускает передачу энергии, система может работать без какого-либо отслеживания положения и связи между приемниками и передатчиками. Это также означает, что мощность передается только на приемник, и это позволяет одновременно заряжать несколько устройств.

Соединение передатчиков создает зону зарядки желаемого размера и формы. Затем подмножество передатчиков активируется с меньшей мощностью.

Технология была протестирована на складских роботах от Solteq Robotics. Проект планируют коммерциализировать и использовать, прежде всего, в транспортной и промышленной сферах. Но в будущем ее применят и для бытовой техники и электроники. Исследователи говорят, что потребители смогут обустроить пространство кухонь, комнат, как хотят, не подгоняя технику под розетки, а устанавливая ее там, где им хочется.

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