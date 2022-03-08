РЖД находится под шквалом DDoS-атак: компания отключила пассажирам доступ к Wi-Fi

Перевозчик предлагает пассажирам использовать мобильный Интернет и называет данную меру "временной".

7 марта 2022 года российская компания "РЖД" отключила доступ к Wi-Fi в поездах, на станциях и на вокзалах на территории всей страны. При чем данное нововведение коснулось и пассажиров, и провожающих/встречающих. Об этом сообщает Интерфакс.

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Как сообщили в компании, такие меры были предприняты ввиду непрекращающихся DDoS-атак, "которые наносятся по IT-инфраструктуре РЖД из-за рубежа".

В РЖД предупредили, что мера является временной и касается ограничения использования WI-FI-сетей "в местах общественного доступа, включая объекты железнодорожной пассажирской инфраструктуры и поезда, курсирующие по сети российских железных дорог".

Перевозчик предлагает пассажирам использовать мобильный Интернет.

Издание habr.com пишет, что россияне, скорее всего, не смогут воспользоваться услугами внутреннего мультимедийного портала "Попутчик", где можно найти массу развлекательного контента, чтобы не скучать в дороге.

"Вероятно, этот сервис также будет недоступен", — пишет СМИ.

Habr.com также напоминает, что в 2019 году зарегистрированный пользователь под ником keklick1337 через внутренний сервис мультимедийного портала "Сапсана" ("Сапсан" — высокоскоростной электропоезд РЖД, — ред.) обнаружил "локально хранящиеся некоторые данные о пассажирах". Об этом keklick1337 даже написал материал.

В итоге, в РЖД расследовали инцидент и по итогам сообщили об отсутствии критических уязвимостей, с помощью которых можно было бы получить важные данные перевозчика или персональные данные пассажиров.

Ранее мы сообщали о том, что компания Netscout, разрабатывающая программно-аппаратные комплексы защиты от DDoS-атак, отказалась сотрудничать с российскими компаниями.

Мы информировали и о том, что айтишники из Украины организовывают DDoS-атаки на критически важные веб-ресурсы РФ и призывают на помощь волонтеров.