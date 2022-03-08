РЖД знаходиться під шквалом DDoS-атак: компанія вимкнула пасажирам доступ до Wi-Fi

Перевізник пропонує пасажирам використовувати мобільний Інтернет і називає цей захід "тимчасовим".

7 березня 2022 року російська компанія "РЖД" вимкнула доступ до Wi-Fi в потягах, на станціях та на вокзалах на території всієї країни. При чому це нововведення торкнулося і пасажирів, і тих, хто проводжав/зустрічає. Про це повідомляє Інтерфакс.

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Як повідомили в компанії, такі заходи вжили через безперервні DDoS-атаки, "які наносять по IT-інфраструктурі РЖД з-за кордону".

У РЖД попередили, що захід є тимчасовим і стосується обмеження використання WI-FI-мереж "у місцях громадського доступу, включно з об'єктами залізничної пасажирської інфраструктури та потягами, що курсують мережею російських залізниць".

Перевізник пропонує пасажирам використати мобільний Інтернет.

Видання habr.com пише, що росіяни, найімовірніше, не зможуть скористатися послугами внутрішнього мультимедійного порталу "Попутник", де можна знайти багато розважального контенту, щоб не нудьгувати в дорозі.

"Ймовірно, цей сервіс також буде недоступним", — пише ЗМІ.

Habr.com також нагадує, що у 2019 році зареєстрований користувач під ніком keklick1337 через внутрішній сервіс мультимедійного порталу "Сапсана" ("Сапсан" — високошвидкісний електропоїзд РЗ, — ред.) виявив деякі дані про пасажирів, що локально зберігаються. Про це keklick1337 навіть написав матеріал.

Внаслідок цього в РЖД розслідували інцидент і за підсумками повідомили про відсутність критичних уразливостей, за допомогою яких можна було б отримати важливі дані перевізника або персональні дані пасажирів.

Раніше ми повідомляли, що компанія Netscout, що розробляє програмно-апаратні комплекси захисту від DDoS-атак, відмовилася співпрацювати з російськими компаніями.

Ми інформували й про те, що айтішники з України організовують DDoS-атаки на критично важливі вебресурси РФ та закликають на допомогу волонтерів.