Нова технологія передачі енергії дозволить заряджати гаджети "на ходу"
Навіть якщо ви перебуваєте в русі, ви зможете заряджати техніку дистанційно без жодних дротів.
Нова технологія передачі енергії дозволяє заряджати пристрої без використання дротів. Головна перевага технології в тому, що вона здійснює передачу енергії навіть під час руху, а це означає, що необхідність фіксації гаджета на одному місці відпадає. Більше того, вона дозволить живити електромобілі, поки вони перебувають у дорозі, передає aalto.fi.
Дослідники з Університету Аалто (Фінляндія) розробили технологію передачі енергії, яка працює незалежно від положення та орієнтації передавача та приймача. Основна ідея полягає в тому, щоб розташувати передавачі у сітці, за умови, що струм у сусідніх передавачах тече у протилежних напрямках: наприклад, за годинниковою стрілкою в одному передавачі та проти годинникової стрілки – у сусідніх. Це створює шахівну сітку з "позитивних" і "негативних" передавальних котушок з магнітним потоком між ними. Приймач над сіткою передавачів вловлює магнітний потік між позитивним та негативним передавачами, який генерує електричний струм для заряджання пристрою.
Оскільки наявність приймача запускає передачу енергії, система може працювати без будь-якого відстеження положення та зв'язку між приймачами та передавачами. Це також означає, що потужність передається лише на приймач, і це дозволяє одночасно заряджати кілька пристроїв.
З'єднання передавачів створює зону заряджання бажаного розміру та форми. Потім підмножина передавачів активується з меншою потужністю.
Технологія була протестована на складських роботах Solteq Robotics. Проєкт планують комерціалізувати та використовувати, насамперед, у транспортній та промисловій сферах. Але в майбутньому її застосують і для побутової техніки та електроніки. Дослідники кажуть, що споживачі зможуть облаштувати простір кухонь, кімнат як хочуть, не підганяючи техніку під розетки, а встановлюючи її там, де їм хочеться.
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