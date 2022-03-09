Нова технологія передачі енергії дозволить заряджати гаджети "на ходу"

Навіть якщо ви перебуваєте в русі, ви зможете заряджати техніку дистанційно без жодних дротів.

Нова технологія передачі енергії дозволяє заряджати пристрої без використання дротів. Головна перевага технології в тому, що вона здійснює передачу енергії навіть під час руху, а це означає, що необхідність фіксації гаджета на одному місці відпадає. Більше того, вона дозволить живити електромобілі, поки вони перебувають у дорозі, передає aalto.fi.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Дослідники з Університету Аалто (Фінляндія) розробили технологію передачі енергії, яка працює незалежно від положення та орієнтації передавача та приймача. Основна ідея полягає в тому, щоб розташувати передавачі у сітці, за умови, що струм у сусідніх передавачах тече у протилежних напрямках: наприклад, за годинниковою стрілкою в одному передавачі та проти годинникової стрілки – у сусідніх. Це створює шахівну сітку з "позитивних" і "негативних" передавальних котушок з магнітним потоком між ними. Приймач над сіткою передавачів вловлює магнітний потік між позитивним та негативним передавачами, який генерує електричний струм для заряджання пристрою.

[ + – ] Бездротова зарядка біля торгового автомата

Оскільки наявність приймача запускає передачу енергії, система може працювати без будь-якого відстеження положення та зв'язку між приймачами та передавачами. Це також означає, що потужність передається лише на приймач, і це дозволяє одночасно заряджати кілька пристроїв.

З'єднання передавачів створює зону заряджання бажаного розміру та форми. Потім підмножина передавачів активується з меншою потужністю.

Технологія була протестована на складських роботах Solteq Robotics. Проєкт планують комерціалізувати та використовувати, насамперед, у транспортній та промисловій сферах. Але в майбутньому її застосують і для побутової техніки та електроніки. Дослідники кажуть, що споживачі зможуть облаштувати простір кухонь, кімнат як хочуть, не підганяючи техніку під розетки, а встановлюючи її там, де їм хочеться.

Раніше ми повідомляли про те, що російський перевізник РЖД відключає доступ до Wi-Fi своїм клієнтам — пасажирам.