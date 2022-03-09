Twitter запускает сервис Tor Onion, облегчающий доступ к соцсети в России

При помощи сети Tor российские пользователи смогут получить доступ к достоверной информации о вторжении России в Украину, обойдя блокировки и оставаясь анонимными.

Несколько дней назад Роскомнадзор заблокировал Twitter на территории России. Однако пользователи из РФ смогут обойти блокировку и получить доступ к социальной сети. Об этом сообщает vice.com.

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Российские пользователи могут получить возможность использовать анонимную сеть Tor для доступа к соцсети. Алек Маффет, эксперт по кибербезопасности и разработчик Enterprise Onion Toolkit, объявил о запуске нового сервиса Tor Project. По словам специалиста, пользователям потребуется установить браузер Tor.

"Сделать сервис более доступным — наш приоритет", — сообщил представитель Twitter и добавил, что список браузеров, которые поддерживает платформа, юзеры могут найти по ссылке. В данном перечне действительно упоминается Tor network (https://torproject.org, https://twitter3e4tixl4xyajtrzo62zg5vztmjuricljdp2c5kshju4avyoid.onion)

"Версия Twitter для Tor имеет большое значение из-за важной роли, которую соцсеть играет в распространении новостей, изображений и видео о вторжении в Украину", — пишет СМИ.

Сеть Tor направляет интернет-соединение пользователя через набор различных серверов, управляемых независимыми юзерами по всему миру. Tor использует три разных ретранслятора, прежде чем юзер получает доступ к Глобальной сети. Преимущество Tor в том, что каждый пользователь анонимизируется таким образом, что веб-сайты не могут определить его физическое местоположение, а провайдеры или государственные службы безопасности, отслеживающие трафик, не могут видеть, к каким сайтам он обращался.

Поскольку Tor может направлять трафик пользователя за пределы страны, в которой он физически находится, сеть может позволить людям получать доступ к контенту, заблокированному их внутренними провайдерами или регуляторами.

Смогут ли пользователи в России получить доступ к Tor-версии Twitter зависит от доступности Tor в РФ. Согласно данным Tor Project, в марте 12,77% российских пользователей подключались именно через Tor.

"Цензура в отношении Tor в России началась еще в декабре 2021 года. Некоторые интернет-провайдеры блокируют сеть, некоторые нет", — говорится в сообщении Tor Project.

"Если правительства блокируют доступ к сети Tor, пользователи могут получить к ней доступ через "мост". Мост — это, по сути, еще один ретранслятор Tor, который не известен широкой публике, и поэтому его может быть сложнее заблокировать", — говорится в материале.

Также издание отмечает, что Facebook тоже имеет собственную версию Tor. Она была запущена в 2014 году. В течение одного месяца в 2016 году количество людей, подключившихся к onion-сервису, превысило 1 млн посетителей, сообщала тогда компания.

Ранее мы писали о том, что соцсеть Твиттер запретила регистрации для новых аккаунтов из РФ.