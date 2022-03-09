Twitter запускає сервіс Tor Onion, що полегшує доступ до соцмережі в Росії

За допомогою мережі Tor російські користувачі зможуть отримати доступ до достовірної інформації про вторгнення Росії в Україну, обійшовши блокування та залишаючись анонімними.

Кілька днів тому Роскомнагляд заблокував Twitter на території Росії. Однак, користувачі з РФ зможуть обійти блокування та отримати доступ до соціальної мережі. Про це повідомляє vice.com.

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Російські користувачі можуть отримати можливість використовувати анонімну мережу Tor для доступу до соцмережі. Алек Маффетт, експерт з кібербезпеки та розробник Enterprise Onion Toolkit, оголосив про запуск нового сервісу Tor Project. За словами фахівця, користувачам потрібно встановити браузер Tor.

"Зробити сервіс доступнішим — наш пріоритет", — повідомив представник Twitter і додав, що список браузерів, які підтримує платформа, користувачі можуть знайти за посиланням. У цьому переліку дійсно згадується Tor network

"Версія Twitter для Tor має велике значення через важливу роль, яку соцмережа відіграє в поширенні новин, зображень та відео про вторгнення в Україну", — пише ЗМІ.

Мережа Tor направляє інтернет-з'єднання користувача через набір різних серверів, керованих незалежними користувачами по всьому світу. Tor використовує три різні ретранслятори, перш ніж користувач отримує доступ до глобальної мережі. Перевага Tor у тому, що кожен користувач анонімізується таким чином, що вебсайти не можуть визначити його фізичне розташування, а провайдери або державні служби безпеки, які відстежують трафік, не можуть бачити, до яких сайтів він звертався.

Оскільки Tor може спрямовувати трафік користувача за межі країни, у якій він фізично перебуває, мережа може дозволити людям отримувати доступ до контенту, заблокованого внутрішніми провайдерами або регуляторами.

Чи зможуть користувачі Росії отримати доступ до Tor-версії Twitter, залежить від доступності Tor в РФ. За даними Tor Project, у березні 12,77% російських користувачів підключалися саме через Tor.

"Цензура щодо Tor у Росії почалася ще у грудні 2021 року. Деякі інтернет-провайдери блокують мережу, деякі ні", — йдеться в повідомленні Tor Project.

"Якщо уряди блокують доступ до мережі Tor, користувачі можуть отримати до неї доступ через "міст". Міст — це, по суті, ще один ретранслятор Tor, який не відомий широкому загалу, і тому його може бути складніше заблокувати", — йдеться в матеріалі.

Також видання зазначає, що Facebook також має власну версію Tor. Вона була запущена у 2014 році. Протягом одного місяця у 2016 році кількість людей, які підключилися до onion-сервісу, перевищила 1 млн відвідувачів, повідомляла тоді компанія.

Раніше ми писали про те, що соцмережа Твіттер заборонила реєстрацію для нових акаунтів з РФ.