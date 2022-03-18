ПриватБанк запретил клиентам покупать криптовалюту: Binance предложил альтернативу

По решению НБУ Приват ограничил любые валютные операции, кроме покупки гривны, однако держатели криптовалюты могут воспользоваться P2P-переводами.

С 16 марта "ПриватБанк" запрещает клиентам переводить гривны на криптовалютные биржи. Об этом пишет сайт ForkLog, ссылаясь на комментарий пресс-службы государственной организации.

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Представители банка заявили, что запрет ввели по решению Национального банка Украины, и он будет действовать, пока в стране не отменят военное положение. Регулятор с начала вторжения РФ ограничил валютные операции, в том числе вывод средств за границу.

"Банкам запрещается осуществлять по поручению клиентов трансграничные переводы валютных ценностей из Украины. Возможность перечисления валютных средств для использования на биржах криптовалют не является исключением", – заявила пресс-служба ПриватБанка в комментарии ForkLog.

Оператор "ПриватБанка" подтвердил эту информацию Фокусу и напомнил, что постановление НБУ разрешает только прямую продажу валюты клиентам. Представитель банка уточнил, что украинцы могут обменять иностранную валюту, например, доллары США, на гривну, однако за гривны другую валюту купить нельзя. Запрет распространяется также на переводы между картами и криптовалюты.

Крупная криптовалютная биржа Binance в своем Телеграм-канале также предупредила пользователей, что с 16 марта "ПриватБанк" не поддерживает операции с гривневыми депозитами со всеми криптобиржами. Сервис предложил держателям криптовалюты пользоваться P2P-переводами, ведь технология позволяет переводить деньги непосредственно между пользователями с использованием реквизитов банковских карт.

"Такое решение может быть принято любым другим банком в любое время, поэтому напоминаем и рекомендуем использовать Binance P2P с 0% комиссией в качестве альтернативы", — отметила биржа.

24 февраля, в первый день войны, Нацбанк приостановил работу валютного рынка Украины и зафиксировал курс гривны на уровне: доллар — по 29,25 грн, евро — 33,17. Регулятор также ввел мораторий на трансграничные валютные платежи, кроме как для выполнения правительственных задач.

16 марта в Украине запустили легальный рынок виртуальных активов — президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Теперь криптовалютная сфера должна выйти из тени, а власти смогут использовать пожертвования в криптовалюте на сумму более $54 млн, собранных для помощи украинцам и ВСУ.