ПриватБанк заборонив клієнтам купувати криптовалюту: Binance запропонував альтернативу

За рішенням НБУ, Приват обмежив будь-які валютні операції, крім покупки гривні, проте власники криптовалюти можуть скористатися P2P-переказами.

Із 16 березня "ПриватБанк" забороняє клієнтам переказувати гривні на криптовалютні біржі. Про це пише сайт ForkLog, посилаючись на коментар пресслужби державної організації.

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Представники банку заявили, що заборону ввели за рішенням Національного банку України, і вона буде діяти, доки в країні не скасують воєнний стан. Регулятор із початку вторгнення РФ обмежив валютні операції, зокрема виведення коштів закордон.

"Банкам забороняється здійснювати за дорученням клієнтів транскордонні перекази валютних цінностей з України. Можливість переказування валютних коштів для використання на біржах криптовалюту не є винятком", — заявила пресслужба ПриватБанку в коментарі ForkLog.

Оператор "ПриватБанку" підтвердив цю інформацію Фокусу та нагадав, що постанова НБУ дозволяє лише прямий продаж валюти клієнтам. Представник банку уточнив, що українці можуть обміняти іноземну валюту, наприклад, долари США на гривню, проте за гривні іншу валюту купити не можна. Заборона поширюється також на перекази між картами та криптовалютами.

Велика криптовалютна біржа Binance у своєму Телеграм-каналі також попередила користувачів, що із 16 березня "ПриватБанк" не підтримує операції з гривневими депозитами з усіма криптобіржами. Сервіс запропонував власникам криптовалюти користуватися P2P-переказами, адже технологія дозволяє переказувати гроші безпосередньо між користувачами з використанням реквізитів банківських карток.

"Таке рішення може бути ухвалене будь-яким іншим банком у будь-який час, тому нагадуємо та рекомендуємо використовувати Binance P2P з 0% комісією як альтернативу", — зазначила біржа.

24 лютого, у перший день війни, Нацбанк призупинив роботу валютного ринку України та зафіксував курс гривні на рівні: долар — по 29,25 грн, євро — 33,17. Регулятор також ввів мораторій на транскордонні валютні платежі, крім виконання урядових завдань.

16 березня в Україні запустили легальний ринок віртуальних активів — президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон. Тепер криптовалютна сфера має вийти з тіні, а влада зможе використати пожертвування у криптовалюті на суму понад $54 млн, зібраних для допомоги українцям та ЗСУ.