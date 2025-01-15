Перехід з долара на євро: у НБУ розповіли, коли Україна змінить курсоутворюючу валюту

Україна обов'язково перейде з долара на євро як на головну курсоутворюючу валюту країни, попередила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова. Утім, це відбудеться не швидко та непомітно.

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Головною курсоутворюючою валютою в Україні залишається долар США, проте євро замінить американську валюту. Про це телеканалу "Ми-Україна" заявила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

Оскільки Україна прагне стати частиною Європейського Союзу, мати доступ до його ринків як експортер та імпортер, потрібно мати прив'язку до тієї валюти, в якій здійснюється більшість операцій. Тому те, що євро відіграватиме ключову роль на валютному ринку країни, є невідворотним майбутнім, як і членство в Європейському Союзі, зауважила представниця регулятора.

Водночас вона зазначила, що перехід з долара на євро в період викликів, пов'язаних з війною, які самі по собі вже є шоком для економіки, не буде найкращим часом для цього.

Перша заступниця голови НБУ запевнила, що будь-які "переприв'язки" відбуватимуться повільно й дуже непомітно для ринку.

"Ми будемо уникати будь-яких шоків, тому не треба хвилюватися, якщо це відбудеться", — попередила Катерина Рожкова, додавши, що перехід на іншу курсоутворюючу валюту відбудеться на користь української економіці, оскільки, за її словами, тоді Київ вже точно перебуватиме у ЄС.

Нагадаємо, у Державному бюджеті на 2025 рік передбачено, що курс долара становитиме 45 гривень. Але виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що американська валюта може зрости й до 47 грн за 1 долар США.

Фокус писав, яким буде валютний курс у 2025. На коливання гривні впливатимуть такі чинники, як продовження бойових дій, енергетичний терор РФ та ритмічність надходження міжнародної допомоги.