Експерт попередив про значне зростання курсу долара: що очікувати в 2025 році

Економіст Олег Пендзин переконаний, що курс долара може підвищитися протягом 2025 року, бо в проєкті Держбюджету закладалася цифра в 45 грн/долар. Однак ціна протягом року може ще вирости до 47 грн.

Related video

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що американська валюта може зрости до 47 грн за 1 долар США. Про це експерт розповів у ефірі передача Ранок. Live.

За словами фахівця, в Державному бюджеті на 2025 рік передбачено, що курс долара становитиме 45 гривень. Тому передбачається його зростання з поточної вартості в 42 гривні до вищих значень, і можливо — аж до 47 гривень

Пан Пендзин підкреслює, що наразі єдиним продавцем валюти є Національний банк. Саме він слідкує за курсом долара, і наразі в Україні "відсутній валютний ринок у звичному сенсі".

"В нормальних умовах є багато продавців валюти — експортери, і багато покупців — імпортери, і взаємодія їх попиту та пропозиції формує курс. Плюс є регулятор, який зверху стоїть і, в кращому випадку, викупляє або робить якісь інтервенції. Так функціонує нормальний валютний ринок", — пояснив він.

На думку експерта, це означає, що в українських громадян не має бути ілюзій щодо того, що буде зростання ціни на долар США.

Скільки зараз коштує долар

Відповідно до повідомлення Національного банку України, станом на ранок 7 січня поточний курс долара складає 42,19 грн. Що стосується міжбанківських торгів, то вартість одного долара складає 42,22 грн.

За даними порталу "Мінфін", середньозважений курс долара в українських банках становить 42,0 грн (купівля) та 42,70 (продаж), тоді як готівковий курс — 42,70 (купівля) та 42,70 (продаж).

Раніше стало відомо, чому попит на валюту б'є рекорди і яким буде курс у 2025 році. Національний банк України суттєво збільшив продаж іноземної валюти наприкінці грудня 2024 року. Що відбувається і чому шаленими темпами зростає попит на долари?

Також повідомлялося, чи чекає на гривню обвал та яким буде валютний курс у 2025. У новому році на коливання курсу гривні впливатимуть такі чинники, як продовження бойових дій, енергетичний терор РФ та ритмічність надходження міжнародної допомоги.