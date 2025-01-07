Эксперт предупредил о значительном росте курса доллара: что ожидать в 2025 году

Экономист Олег Пендзин убежден, что курс доллара может повыситься в течение 2025 года, потому что в проекте Госбюджета закладывалась цифра в 45 грн/доллар. Однако цена в течение года может еще вырасти до 47 грн.

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Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что американская валюта может вырасти до 47 грн за 1 доллар США. Об этом эксперт рассказал в эфире передача Утро. Live.

По словам специалиста, в Государственном бюджете на 2025 год предусмотрено, что курс доллара будет составлять 45 гривен. Поэтому предполагается его рост с текущей стоимости в 42 гривны до более высоких значений, и возможно — вплоть до 47 гривен

Господин Пендзин подчеркивает, что сейчас единственным продавцом валюты является Национальный банк. Именно он следит за курсом доллара, и сейчас в Украине "отсутствует валютный рынок в привычном смысле".

"В нормальных условиях есть много продавцов валюты — экспортеры, и много покупателей — импортеры, и взаимодействие их спроса и предложения формирует курс. Плюс есть регулятор, который сверху стоит и, в лучшем случае, выкупает или делает какие-то интервенции. Так функционирует нормальный валютный рынок", — пояснил он.

По мнению эксперта, это означает, что у украинских граждан не должно быть иллюзий относительно того, что будет рост цены на доллар США.

Сколько сейчас стоит доллар

Согласно сообщению Национального банка Украины, по состоянию на утро 7 января текущий курс доллара составляет 42,19 грн. Что касается межбанковских торгов, то стоимость одного доллара составляет 42,22 грн.

По данным портала "Минфин", средневзвешенный курс доллара в украинских банках составляет 42,0 грн (покупка) и 42,70 (продажа), тогда как наличный курс — 42,70 (покупка) и 42,70 (продажа).

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