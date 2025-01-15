Переход с доллара на евро: в НБУ рассказали, когда Украина сменит курсообразующую валюту

Украина обязательно перейдет с доллара на евро как на главную курсообразующую валюту страны, предупредила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова. Впрочем, это произойдет не быстро и незаметно.

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Главной курсообразующей валютой в Украине остается доллар США, однако евро заменит американскую валюту. Об этом телеканалу "Мы-Украина" заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Поскольку Украина стремится стать частью Европейского Союза, иметь доступ к его рынкам как экспортер и импортер, нужно иметь привязку к той валюте, в которой осуществляется большинство операций. Поэтому то, что евро будет играть ключевую роль на валютном рынке страны, является неотвратимым будущим, как и членство в Европейском Союзе, отметила представитель регулятора.

В то же время она отметила, что переход с доллара на евро в период вызовов, связанных с войной, которые сами по себе уже являются шоком для экономики, не будет лучшим временем для этого.

Первый заместитель главы НБУ заверила, что любые "перепривязки" будут происходить медленно и очень незаметно для рынка.

"Мы будем избегать любых шоков, поэтому не надо волноваться, если это произойдет", — предупредила Екатерина Рожкова, добавив, что переход на другую курсообразующую валюту произойдет на пользу украинской экономике, поскольку, по ее словам, тогда Киев уже точно будет находиться в ЕС.

Напомним, в Государственном бюджете на 2025 год предусмотрено, что курс доллара составит 45 гривен. Но исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что американская валюта может вырасти и до 47 грн за 1 доллар США.

Фокус писал, каким будет валютный курс в 2025 году. На колебания гривны будут влиять такие факторы, как продолжение боевых действий, энергетический террор РФ и ритмичность поступления международной помощи.