Курс долара оновив історичний максимум: американська валюта майже досягнула позначки у 42 грн

Нацбанк України встановив новий курс для гривні. Один американський долар коштуватиме 41,90 грн.

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На четвер, 19 грудня, Національний банк України встановив новий офіційний курс гривні щодо іноземних валют. Про це йдеться в інформації на офіційному сайті регулятора.

На завтра, як зазначається, курс долара встановлений на рівні 41,90.

І хоча подорожчання склало лише 8 копійок, все одно американська валюта оновила свій історичний максимум, досягнувши позначки майже у 42 гривні за долар.

Водночас європейська валюта євро подорожчала на 4 копійки й коштуватиме 43,95.

Нагадаємо, на кінець року в держбюджеті закладено курс 42,1 грн/дол. Як розповідав Фокусу начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий, в поточному році "девальваційних сюрпризів" вже не станеться, а відтак курс долара суттєво не зміниться, хоча й не виключено, що ситуація на ринку у грудні буде досить динамічною.

Економісти ж вважають, що ситуація на валютному ринку розвиватиметься за девальваційним сценарієм і українська гривня поступово втрачатиме свої позиції. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин очікував, що у грудні курс долара вже досягне позначки приблизно у 42,75 грн.

Нагадаємо, у листопаді українці купили 1,227 млрд доларів й через збільшення попиту американська валюта подорожчала з 41,64 до 41,69 грн/дол.