Курс доллара обновил исторический максимум: американская валюта почти достигла отметки в 42 грн

Нацбанк Украины установил новый курс для гривны. Один американский доллар будет стоить 41,90 грн.

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На четверг, 19 декабря, Национальный банк Украины установил новый официальный курс гривны относительно иностранных валют. Об этом говорится в информации на официальном сайте регулятора.

На завтра, как отмечается, курс доллара установлен на уровне 41,90.

И хотя подорожание составило всего 8 копеек, все равно американская валюта обновила свой исторический максимум, достигнув отметки почти в 42 гривны за доллар.

При этом европейская валюта евро подорожала на 4 копейки и будет стоить 43,95.

Напомним, на конец года в госбюджете заложен курс 42,1 грн/долл. Как рассказывал Фокусу начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, в текущем году "девальвационных сюрпризов" уже не произойдет, а значит курс доллара существенно не изменится, хотя и не исключено, что ситуация на рынке в декабре будет достаточно динамичной.

Экономисты же считают, что ситуация на валютном рынке будет развиваться по девальвационному сценарию и украинская гривна постепенно будет терять свои позиции. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин ожидал, что в декабре курс доллара уже достигнет отметки примерно в 42,75 грн.

Напомним, в ноябре украинцы купили 1,227 млрд. долларов и из-за увеличения спроса американская валюта подорожала с 41,64 до 41,69 грн/долл.