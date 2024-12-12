Ліміти на банківські перекази до 50 тисяч: у НБУ розповіли, кого торкнуться обмеження

Голова Нацбанку Андрій Пишний упевнений, що 99% клієнтів українських банків отримують легальні зарплати і платять усі податки. Однак у реальності тіньовий сектор заробітної плати в Україні набагато вищий.

Related video

Чотири українські банки, які підписали меморандум про посилений фінансовий моніторинг, визнають лише 1% клієнтів як "високоризикових". Саме такого відсотка людей торкнуться ліміти грошових переказів від 50 тисяч гривень на місяць, написав у Facebook Андрій Пишний.

Меморандум підписали "ПриватБанк", Ощадбанк, "Райффайзен Банк" і "Універсал Банк" (найбільші банки-емітенти) і дві асоціації: Національна асоціація банків України (НАБУ) та Асоціація українських банків (АУБ).

"Усього 1%, але саме вони активно задіяні в мережі "дропів" і є основою цього мільярдного "дроп-трафіку", — наголосив голова Нацбанку.

Ліміти, зазначені в меморандумі, стосуються виключно клієнтів, які не надали документального підтвердження своїх доходів. Виходячи з повідомлення Пишного, він упевнений, що 99% клієнтів українських банків отримують легальні зарплати і платять усі податки. За його логікою, лише 1% отримують зарплати в конвертах.

"Якщо ви працюєте "вбілу", отримуєте "білу" зарплату або можете в інший спосіб документально підтвердити свої доходи чи статки, для вас взагалі нічого не зміниться. Як це не змінилося і в жовтні 2024 року, коли НБУ зробив перший крок до вирішення проблеми з "дропами", — додав він.

Засновник Advanter Group Андрій Длігач у жовтні 2024 року говорив, що тіньовий сектор заробітної плати в Україні становив 35%. А з урахуванням підвищення податків з 1 жовтня бізнес переведе "в тінь" ще 10% працівників.

Фокус раніше писав про можливе введення обмежень для переказів за рахунками IBAN. З 1 січня 2025 року ліміт можуть встановити в розмірі, аналогічному для переказів між картами.

Нацбанк підрахував, що загалом у системі зареєстровано близько 116 мільйонів банківських карт. Водночас близько 65 мільйонів із них можуть бути "дропами", тільки через один такий рахунок на рік проходить до 2,5 млн гривень.