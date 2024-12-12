Лимиты на банковские переводы до 50 тысяч: в НБУ рассказали, кого коснутся ограничения

Глава Нацбанка Андрей Пышный уверен, что 99% клиентов украинских банков получают легальные зарплаты и платят все налоги. Однако в реальности теневой сектор заработной платы в Украине гораздо выше.

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Подписавшие меморандум об усиленном финансовом мониторинге четыре украинских банка признают лишь 1% клиентов как "высокорисковых". Именно такого процента людей коснутся лимиты денежных переводов от 50 тысяч гривен в месяц, написал в Facebook Андрей Пышный.

Меморандум подписали ПриватБанк, Сбербанк, Райффайзен Банк и Универсал Банк (крупнейшие банки-эмитенты) и две ассоциации: Национальная ассоциация банков Украины (НАБУ) и Ассоциация украинских банков (АУБ).

"Всего 1%, но именно они активно задействованы в сети "дропов" и являются основой этого миллиардного "дроп-трафика", — подчеркнул глава Нацбанка.

Лимиты, указанные в меморандуме, касаются исключительно клиентов, не предоставивших документальное подтверждение своих доходов. Исходя из сообщения Пышного, он уверен, что 99% клиентов украинских банков получают легальные зарплаты и платят все налоги. По его логике, лишь 1% получают зарплаты в конвертах.

"Если вы работаете "вбелую", получаете "белую" зарплату или можете другим способом документально подтвердить свои доходы или состояние, для вас вообще ничего не изменится. Как это не изменилось и в октябре 2024 года, когда НБУ сделал первый шаг к решению проблемы с "дропами", — добавил он.

Основатель Advanter Group Андрей Длигач в октябре 2024 года говорил, что теневой сектор заработной платы в Украине составлял 35%. А с учетом повышения налогов с 1 октября бизнес переведет "в тень" еще 10% работников.

Фокус ранее писал о возможном вводе ограничений для переводов по счетам IBAN. C 1 января 2025 года лимит могут установить в размере, аналогичном для переводов между картами.

Нацбанк подсчитал, что всего в системе зарегистрировано около 116 миллионов банковских карт. При этом около 65 миллионов из них могут быть "дропами", только через один такой счет в год проходит до 2,5 млн гривен.