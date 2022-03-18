Участились случаи мошенничества с банковскими картами: как не попасться

Нужно проявить максимальную бдительность, ведь аферисты маскируются под настоящие организации.

Мошенники используют новые способы для выманивания денег у жителей Украины, пользуясь тем, что страна находится в состоянии войны. Пресс-служба "ПриватБанка" рассказала в Facebook, как не попасться на уловки аферистов.

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Схема с эвакуацией

В последнее время злоумышленники часто выкладывают объявления об эвакуационных поездках и требуют предоплату на карту, а после получения денег обрывают связь. Представители банка советуют покупать пассажирские билеты только в кассах и на официальных ресурсах. Пользуясь услугами частных перевозчиков, предоплату нужно переводить только в момент отправления, но никак не авансом.

Схема с арендой жилья

Похожую схему используют мошенники, предлагающие переселенцам квартиры в аренду: получают предоплату и исчезают. "ПриватБанк" рекомендует проверять арендодателей, для этого можно попросить знакомых проверить жилье по указанному адресу и пообщаться с его владельцами. Еще один прием: забронировать квартиру с разных номеров — если риелтор не предупредит о наличии брони, то скорее всего он и является мошенником.

Схемы со сбором средств

Появилось много объявлений по сбору денег на лечение детей, якобы пострадавших от военной агрессии. Аферисты используют настоящие фото жертв войны и просят переводить деньги на их счета, поэтому банк советует доверять только известным и проверенным фондам.

Отдельно следует выделить фишинговые сайты, маскирующиеся под благотворительные фонды, собирающие деньги для помощи украинской армии. С помощью таких ресурсов преступники присваивают деньги, а также получают пароли, данные с карт и другую персональную информацию пользователей. Сейчас следует внимательно проверять названия и адреса сайтов перед вводом любых данных: как правило, фишинговые ресурсы от настоящих отличают один или несколько символов.

"ПриватБанк" предупредил, что не стоит переходить по ссылкам, даже если они якобы ведут на сайты благотворительных фондов. Получив такое сообщение в мессенджере, по SMS или на электронную почту, лучше проверить название организации в поисковике и перейти на официальную страницу.

"Мы понимаем, что в стрессовой ситуации сложно рационально анализировать все, что происходит. Будьте осторожны и берегите себя и свои деньги", — обратилась пресс-служба банка к украинцам.

Ранее Национальный банк Украины рассказал, как мошенники обманывают людей во время войны. Злоумышленники пользуются опасной ситуацией и нуждами населения, чтобы выманивать деньги.

Кроме того, накануне ЕМА дала рекомендации, как не стать жертвой кибермошенников во время войны. Некоторые из них воруют деньги под видом предложения удаленной работы.