Почастішали випадки шахрайства з банківськими картками: як не попастись

Потрібно проявити максимальну пильність, адже аферисти маскуються під справжні організації.

Шахраї використовують нові способи для виманювання грошей в українців, користуючись тим, що країна перебуває в стані війни. Пресслужба "ПриватБанку" розповіла у Facebook, як не натрапити на махінації аферистів.

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Схема з евакуацією

Останнім часом зловмисники часто викладають оголошення про евакуаційні поїздки та вимагають передоплату на карту, а після отримання грошей обривають зв'язок. Представники банку радять купувати пасажирські квитки лише в касах та на офіційних ресурсах. Користуючись послугами приватних перевізників, передоплату потрібно переказувати тільки в момент відправлення, але не авансом.

Схема з орендою житла

Подібну схему використовують шахраї, які пропонують переселенцям квартири в оренду: отримують передоплату та зникають. "ПриватБанк" рекомендує перевіряти орендодавців, для цього можна попросити знайомих перевірити житло за вказаною адресою та поспілкуватися з його власниками. Ще один прийом: забронювати квартиру з різних номерів — якщо рієлтор не попередить про наявність броні, то, найімовірніше, він і є шахраєм.

Схеми зі збиранням коштів

З'явилося багато оголошень про збір грошей на лікування дітей, які нібито постраждали від військової агресії. Аферисти використовують справжні фото жертв війни та просять переказувати гроші на їхні рахунки, тому банк радить довіряти лише відомим та перевіреним фондам.

Окремо варто виділити фішингові сайти, що маскуються під благодійні фонди, які збирають гроші для допомоги українській армії. За допомогою таких ресурсів злочинці привласнюють гроші, а також отримують паролі, дані з карток та іншу персональну інформацію користувачів. Зараз слід уважно перевіряти назви та адреси сайтів перед введенням будь-яких даних: як правило, фішингові ресурси від справжніх відрізняє один або кілька символів.

"ПриватБанк" попередив, що не варто переходити за посиланнями, навіть якщо вони нібито ведуть на сайти благодійних фондів. Отримавши таке повідомлення в месенджері, SMS або електронною поштою, краще перевірити назву організації в пошуковій системі й перейти на офіційну сторінку.

"Ми розуміємо, що в стресовій ситуації складно раціонально аналізувати все, що відбувається. Будьте обережні та бережіть себе та свої гроші", — звернулася пресслужба банку до українців.

Раніше Національний банк України розповів, як шахраї обманюють людей під час війни. Зловмисники користуються небезпечною ситуацією та потребами населення, щоб виманювати гроші.

Крім того, напередодні ЕМА дала рекомендації, як не стати жертвою кібершахраїв під час війни. Деякі з них викрадають гроші під виглядом пропозиції віддаленої роботи.