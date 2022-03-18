В Киеве вновь открылись разные заведения: адреса - в специальном приложении

По данным заместителя мэра Киева Петра Оленича, около 400 предприятий столицы заявили о своей работе.

В приложении "Киев цифровой" появилась карта, где можно посмотреть заведения Киева, которые возобновили свою работу после начала полномасштабных военных действий в Украине. Это касается кофеен, салонов красоты, магазинов, стоматологических клиник, мастерских и других предприятий. Об этом сообщил заместитель мэра Киева Петр Оленич в Telegram.

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Он добавил, что уже около 400 предприятий столицы нанесены на карту и работают. Кроме того, Оленич заявил, что каждый работающий бизнес может заполнить google-форму, чтобы его добавили на карту. В первую очередь приглашают сервисные компании.

[ + – ] Карта с работающими заведениями Киева

Карта создана Департаментом информационно-коммуникационных технологий КГГА. Ознакомится с работающими предприятиями Киева можно по ссылке.

Напомним, 17 марта, Международная платежная система PayPal стала доступна в Украине. Cервис позволит украинцам оплачивать счета, покупки, получать и переводить деньги, не раскрывая данные банковских карт и личной информации.

Ранее, 16 марта, в комментарии Фокусу, глава налогового комитета Верховной Рады Данил Гетьманцев заявил, что Верховная рада приняла закон № 7137-д. Поправки касаются изменений в Налоговый кодекс. По его словам, они направлены на поддержку всего бизнеса.