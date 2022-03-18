У Києві знову відкрилися різні заклади: адреси – у спеціальному додатку

За даними заступника мера Києва Петра Оленича, близько 400 підприємств столиці заявили про свою роботу.

У додатку "Київ цифровий" з'явилася мапа, де можна переглянути заклади Києва, які відновили свою роботу після початку повномасштабних військових дій в Україні. Це стосується кав'ярень, салонів краси, магазинів, стоматологічних клінік, майстерень та інших підприємств. Про це повідомив заступник мера Києва Петро Оленич у Telegram.

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Він додав, що вже близько 400 підприємств столиці нанесені на карту й працюють. Крім того, Оленич заявив, що кожен бізнес, що працює, може заповнити google-форму, щоб його додали на карту. Насамперед запрошують сервісні компанії.

[ + – ] Карта із закладами Києва, які працюють

Карта створена Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій КМДА. Ознайомитись із підприємствами Києва, які працюють, можна за посиланням.

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