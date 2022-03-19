В приложении Monobank произошел сбой: пользователи не могли войти в аккаунт (фото)

В комментарии Фокусу представители банка рассказали, что уже исправили ошибку.

В банковском приложении Monobank произошел сбой. Пользователи не могли войти в свой аккаунт. В комментарии Фокусу представители банка подтвердили, что вечером, 19 марта были проблемы в работе приложения и с проведением платежей.

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При попытке входа в банковский аккаунт у пользователей выдавало ошибку с надписью "Что-то пошло не так". Люди не имели доступ к приложению около 1 часа. Однако позже в банке сообщили, что исправили все проблемы, теперь приложение должно работать.

"Были некоторые трудности в работе приложения, но мы уже исправили все. Сейчас уже все должно работать", — сообщили представители банка.

Напомним, 19 февраля в банке уже была похожая ошибка. Представитель банка Владислав Иванов ответил, что возникли технические сложности. После установки обновления приложение снова заработало в обычном режиме.