В приложении Monobank произошел сбой: украинцы не могут войти в онлайн-банкинг

У некоторых после ввода PIN-кода приложение выдает ошибку. В банке уверяют, что специалисты уже решают проблему.

19 февраля произошел сбой в работе мобильного приложения Monobank. Пользователи сообщили о проблемах в социальных сетях.

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При попытке войти в приложение monobank после ввода PIN-кода появляется уведомление с текстом: "Что-то пошло не так". Фокус обратился в службу поддержки банка, однако она так и не ответила. После установки обновления приложение снова заработало в обычном режиме.

[ + – ] Ошибка в приложении Monobank Фото: Cкриншот

Дария Калиновская в комментариях на странице основателя Monobank Олега Гороховского в Facebook предположила, что сервис пострадал в результате кибератаки. Представитель банка Владислав Иванов ответил, что возникли технические сложности, которые могут отобразиться на работе приложения.

"Данный вопрос уже передан на максимально высокий уровень и наши специалисты работают, чтобы как можно скорее все исправить. Пожалуйста, дайте нам немного времени", — отметил он.

Фото: Скриншот

Судя по комментариям, сбой коснулся не всех пользователей — многие не заметили каких-либо неполадок в работе приложения. Официальный сайт monobank открывается и работает без проблем.

15 февраля "ПриватБанк" пострадал от масштабной хакерской DDoS-атаки, в результате которой несколько часов не работали сайт и мобильное приложение "Приват24". Как заявили в СНБО, кибератака не представляет угрозы для банковских вкладов украинцев.

В тот же день хакеры совершили DDoS-атаку на сервисы "Ощадбанка". Пользователи дольше входили в систему онлайн-банкинга Ощад24/7 из-за дополнительной нагрузки на каналы связи, а некоторые не могли войти на сайт.

Писали также, что 27 января Monobank по ошибке выставил курс доллара на 1 грн ниже рыночного. Украинцы купили валюту на сумму 4,5 млн гривен, из-за чего банк понес ущерб в размере 150 тысяч гривен.