У додатку Monobank стався збій: українці не можуть увійти до онлайн-банкінгу

У деяких після введення PIN-коду програма видає помилку. У банку запевняють, що спеціалісти вже вирішують проблему.

19 лютого стався збій у роботі мобільного додатка Monobank. Користувачі повідомили про проблеми у соціальних мережах.

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При спробі увійти до програми monobank після введення PIN-коду з'являється повідомлення з текстом: Щось пішло не так. Фокус звернувся до служби підтримки банку, проте вона так і не відповіла. Після інсталяції оновлення програма знову запрацювала у звичайному режимі.

[ + – ] Помилка у програмі Monobank Фото: Cкриншот

Дарія Калиновська у коментарях на сторінці засновника Monobank Олега Гороховського у Facebook припустила, що сервіс постраждав у результаті кібератаки. Представник банку Владислав Іванов відповів, що виникли технічні складнощі, які можуть позначитися на роботі програми.

"Це питання вже передано на максимально високий рівень і наші фахівці працюють, щоб якнайшвидше все виправити. Будь ласка, дайте нам трохи часу", — зазначив він.

[ + – ] Ответ Владислава Иванова Фото: Скриншот

Судячи з коментарів, збій торкнувся не всіх користувачів — багато хто не помітив будь-яких неполадок у роботі програми. Офіційний сайт monobank відкривається та працює без проблем.

15 лютого "ПриватБанк" постраждав від масштабної хакерської DDoS-атаки, внаслідок якої кілька годин не працювали сайт та мобільний додаток "Приват24". Як заявили в РНБО, кібератака не становить загрози для банківських вкладів українців.

У той же день хакери здійснили DDoS-атаку на послуги "Ощадбанку". Користувачі довше входили в систему онлайн-банкінгу Ощад24/7 через додаткове навантаження на канали зв'язку, а деякі не могли увійти на сайт.

Писали також, що 27 січня Monobank помилково виставив курс долара на 1 грн нижче за ринковий. Українці купили валюту на суму 4,5 млн гривень, через що банк зазнав збитків у розмірі 150 тисяч гривень.