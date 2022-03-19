У програмі Monobank стався збій: користувачі не могли увійти до облікового запису (фото)

У коментарі Фокусу представники банку розповіли, що вже виправили помилку.

У банківській програмі Monobank стався збій. Користувачі не могли увійти до свого облікового запису. У коментарі Фокусу представники банку підтвердили, що ввечері, 19 березня, були проблеми в роботі програми та з проведенням платежів.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

При спробі входу в банківський обліковий запис у користувачів видавало помилку з написом "Щось пішло не так". Люди не мали доступу до програми приблизно 1 годину. Проте пізніше в банку повідомили, що виправили всі проблеми, тепер програма має працювати.

"Були деякі труднощі в роботі програми, але ми вже виправили все. Зараз уже все має працювати", — повідомили представники банку.

Нагадаємо, 19 лютого в банку вже була схожа помилка. Представник банку Владислав Іванов відповів, що виникли технічні складнощі. Після інсталяції оновлення програма знову запрацювала в звичайному режимі.