Google удаляет рекламу, которая использует или опровергает войну России с Украиной

Отныне объявления не будут отображаться рядом с материалами, обвиняющими стороны в "геноциде" и подстрекающими к насилию.

Google, принадлежащая Alphabet, не будет продавать рекламу, которая использует, отрицает или оправдывает войну России с Украиной. Об этом компания в среду, 23 марта, сообщила в электронном письме СМИ, передает агентство Reuters.

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Google предлагает рекламное программное обеспечение, которое помогает бизнесменам привлекать онлайн-пользователей и получать доход. Разработчики запрещают показывать рекламные блоки рядом с контентом, который подстрекает к насилию или отрицает трагические события, в том числе — последствия войны.

Как объяснила Google в своем письме, реклама не будет размещаться рядом с материалами, намекающими, что жертвы сами ответственны за трагические происшествия, в результате которых пострадали. Сюда относятся утверждения о том, будто Украина устроила "геноцид" или целенаправленно атакует собственных граждан. Google также запрещает рекламу, которая позволяет зарабатывать на событиях, связанных с войной.

"Мы предпринимаем дополнительные шаги для уточнения, а в некоторых случаях и расширения наших рекомендаций по монетизации, если она связана с войной в Украине", — сообщил представитель Google Майкл Асиман.

Стоит отметить, что по данным Reuters 3 марта Google прекратила продажу онлайн-рекламы для клиентов из России, в том числе демонстрацию их объявлений в поисковой системе, YouTube и на партнерских ресурсах. За несколько дней до этого компания запретила государственным СМИ РФ покупать или продавать рекламу через ее сервис в связи с распространением материалов, использующих войну.

Российские власти заявляют, что западные СМИ неправильно освещают конфликт в Украине, который сами россияне называют "специальной военной операцией по демилитаризации страны". 28 февраля регулятор Роскомнадзор призвал Google прекратить показывать рекламу с якобы недостоверной информацией о жертвах, понесенных российскими военными и украинскими мирными жителями.

23 марта Роскомнадзор заблокировал на территории России новостной агрегатор Google News, обвинив его в демонстрации фальшивых материалов о войне в Украине. Такие меры регулятор принял после обращения Генпрокуратуры РФ. Кроме того, Роскомнадзор за последние недели по требованию правоохранителей ограничил работу нескольких информационных агентств.