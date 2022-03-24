Google видаляє рекламу, яка використовує або заперечує війну Росії з Україною

Відтепер оголошення не відображатимуться поруч із матеріалами, які звинувачують сторони в "геноциді" та підбурюють до насильства.

Google, що належить Alphabet, не продаватиме рекламу, яка використовує, заперечує чи виправдовує війну Росії з Україною. Про це компанія в середу, 23 березня, повідомила в електронному листі ЗМІ, передає агентство Reuters.

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Google пропонує рекламне програмне забезпечення, яке допомагає бізнесменам залучати онлайн-користувачів і отримувати дохід. Розробники забороняють показувати рекламні блоки поруч із контентом, який підбурює до насильства або заперечує трагічні події, зокрема наслідки війни.

Як пояснила Google у своєму листі, реклама не розміщуватиметься поруч із матеріалами, які натякають, що жертви самі відповідальні за трагічні події, внаслідок яких постраждали. Сюди відносяться твердження про те, що Україна влаштувала "геноцид" або цілеспрямовано атакує власних громадян. Google також забороняє рекламу, яка дає змогу заробляти на подіях, пов'язаних із війною.

"Ми вживаємо додаткових кроків для уточнення, а в деяких випадках і розширення наших рекомендацій щодо монетизації, якщо вона пов'язана з війною в Україні", — повідомив представник Google Майкл Асіман.

Варто зазначити, що за даними Reuters, 3 березня Google припинила продаж онлайн-реклами для клієнтів із Росії, у тому числі демонстрацію їхніх оголошень у пошуковій системі, YouTube і на партнерських ресурсах. За кілька днів до цього компанія заборонила державним ЗМІ РФ купувати або продавати рекламу через її обслуговування у зв'язку з поширенням матеріалів, що використовують війну.

Російська влада заявляє, що західні ЗМІ неправильно висвітлюють конфлікт в Україні, який самі росіяни називають "спеціальною військовою операцією з демілітаризації країни". 28 лютого регулятор Роскомнагляд закликав Google припинити показувати рекламу з нібито недостовірною інформацією про жертвами, понесеними російськими військовими й українськими мирними жителями.

23 березня Роскомнагляд заблокував на території Росії новинний агрегатор Google News, звинувативши його в демонстрації фальшивих матеріалів про війну в Україні. Таких заходів регулятор вжив після звернення Генпрокуратури РФ. Крім того, Роскомнагляд за останні тижні на вимогу правоохоронців обмежив роботу кількох інформаційних агенцій.