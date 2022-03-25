ФБР обвинило четырех сотрудников российских спецслужб в кибератаках по всему миру

Сотрудники ФСБ и НИИ Минобороны РФ пытались навредить критически важной инфраструктуре в 135 странах, утверждают следователи.

Власти США выдвинули обвинения против четырех российских государственных служащих в кибератаках на критически важную инфраструктуру в разных странах мира. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба Федерального бюро расследований на официальном сайте.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Правоохранители пришли к выводу, что госслужащие Евгений Гладких, Павел Акулов, Марат Тюков и Михаил Гаврилов причастны к проведению и поддержке хакерских диверсий в рамках двух кампаний против глобальной энергетической отрасли, которые проводились с 2012 по 2018 года. Целями кибератаки стали тысячи компьютеров в сотнях различных компаний и организаций из 135 стран, включая Китай, Испанию, Великобританию, Францию, Германию, Венгрию, Индию, Италию, Южную Корею, Швейцарию.

ФБР объявило всех четырех государственных служащих в розыск и призвало следить за международными авиаперелетами. Согласно объявлениям, госслужащих обвиняют в заговоре с целью взлома компьютеров, мошенничестве с использованием электронных средств связи, краже персональных данных.

[ + – ] Постеры ФБР с фото и именами разыскиваемых российских госслужащих Фото: Скриншот

В частности, в июне 2021 года в округе Колумбия приняли обвинительный акт против сотрудника научно-исследовательского института Минобороны Евгения Гладких, который вместе с сообщниками пытался навредить объектам критической инфраструктуры — взломать энергетические предприятия и нефтеперерабатывающие заводы в США и других странах. Злоумышленники стремились загрузить в компьютерные системы вредоносное ПО, которое должно было остановить работу или создать опасные условия. Как утверждает ФБР, их действия привели к двум чрезвычайным ситуациям и остановке одного из предприятий.

Евгений Гладких подозревается в сговоре с сотрудниками Научно-исследовательского центра Российской Федерации ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики", также известный как "ЦНИИХМ" и Центром прикладных разработок. Окружной суд в Вашингтоне выдал федеральный ордер на арест чиновника.

В августе 2021 года в округе Канзас приняли обвинительный акт в отношении сотрудников ФСБ России: Павла Акулова, Марата Тюкова и Михаила Гаврилова. Согласно документу, офицеры спецслужбы вместе с несколькими сообщниками попытались провести двухэтапную кампанию с целью скомпрометировать компьютеры сотен предприятий по всему миру, а именно — крупных международных нефтегазовых компаний, коммунальных предприятий, компаний по электроснабжению, атомных электростанций, электростанций, работающих на основе возобновляемых источников энергии, консалтинговых и инженерных групп, технологических фирм. Если бы их операция прошла успешно, то правительство России могло бы получить доступ ко всем системам таких предприятий и/или нарушить их работу.

"Эти офицеры были членами Центра 16, отдела ФСБ, также известного как воинская часть 71330. Они известны экспертам по кибербезопасности под никами "Стрекоза", "Энергичный медведь" и "Крадущийся йети", — отмечается в объявлении.

Ранее писали, что в день вторжения России в Украину, 24 февраля, хакеры взломали систему спутникового Интернета Viasat. Сбой затронул минимум 27 тысяч пользователей из Украины и всей Европы, его последствия не смогли устранить за целый месяц.