ФБР звинуватило чотирьох співробітників російських спецслужб у кібератаках по всьому світу

Співробітники ФСБ та НДІ Міноборони РФ намагалися зашкодити критично важливій інфраструктурі у 135 країнах, стверджують слідчі.

Влада США висунула звинувачення проти чотирьох російських державних службовців у кібератаках на критично важливу інфраструктуру в різних країнах світу. Про це 24 березня повідомила пресслужба Федерального бюро розслідувань на офіційному сайті.

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Правоохоронці дійшли висновку, що держслужбовці Євген Гладких, Павло Акулов, Марат Тюков і Михайло Гаврилов причетні до проведення і підтримки хакерських диверсій у межах двох кампаній проти глобальної енергетичної галузі, які проводились з 2012 до 2018 року. Цілями кібератаки стали тисячі комп'ютерів у сотнях різних компаній та організацій зі 135 країн, враховуючи Китай, Іспанію, Велику Британію, Францію, Німеччину, Угорщину, Індію, Італію, Південну Корею, Швейцарію.

ФБР оголосило всіх чотирьох державних службовців у розшук і закликало стежити за міжнародними авіаперельотами. Згідно з оголошеннями, держслужбовців звинувачують у змові з метою злому комп'ютерів, шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку, крадіжці персональних даних.

[ + – ] Постери ФБР з фото й іменами розшукуваних російських держслужбовців Фото: Скриншот

Зокрема, в червні 2021 року в окрузі Колумбія ухвалили обвинувальний акт проти співробітника науково-дослідного інституту Міноборони Євгена Гладких, який разом зі спільниками намагався нашкодити об'єктам критичної інфраструктури — зламати енергетичні підприємства та нафтопереробні заводи в США й інших країнах. Зловмисники прагнули завантажити в комп'ютерні системи шкідливе програмне забезпечення, яке мало зупинити роботу або створити небезпечні умови. Як стверджує ФБР, їхні дії призвели до двох надзвичайних ситуацій і зупинення одного з підприємств.

Євген Гладких підозрюється у змові зі співробітниками Науково-дослідного центру Російської Федерації ФДУП "Центральний науково-дослідний інститут хімії та механіки", також відомий як "ЦНДІХМ" і Центром прикладних розробок. Окружний суд у Вашингтоні видав федеральний ордер на арешт урядовця.

У серпні 2021 року в окрузі Канзас ухвалили обвинувальний акт щодо співробітників ФСБ Росії: Павла Акулова, Марата Тюкова та Михайла Гаврилова. Згідно з документом, офіцери спецслужби разом із декількома спільниками спробували провести двоетапну кампанію з метою скомпрометувати комп'ютери сотень підприємств у всьому світі, а саме великих міжнародних нафтогазових компаній, комунальних підприємств, компаній з електропостачання, атомних електростанцій, електростанцій, що працюють на основі відновлюваних джерел енергії, консалтингових та інженерних груп, технологічних фірм. Якби їхня операція пройшла успішно, то уряд Росії міг би отримати доступ до всіх систем таких підприємств та / або порушити їхню роботу.

"Ці офіцери були членами Центру 16, відділу ФСБ, також відомого як військова частина 71330. Вони відомі експертам із кібербезпеки під ніками "Стрекоза", "Енергічний ведмідь" і "Єті, що крадеться", — наголошується в оголошенні.

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