UA
UA
Разделы
Материалы
Технологии и наука Российско-украинская война

Вторжение в Украину: Госспецсвязь рассказала, где есть стабильная мобильная связь

663
мобильная связь, мобильная сеть,
Стабильная мобильная связь в Киевской, Винницкой, Волынской, Днепропетровской и Житомирской и других областях.

Мобильные операторы Киевстар, Vodafone и Lifecell продолжают предоставлять свои услуги абонентам в полном объеме, за исключением некоторых городов.

В понедельник, 28 марта, Государственная служба спецсвязи и защиты представила оперативную информацию относительно работы мобильной связи, интернета и цифрового телевидения в Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале Госспецсвязи.

Даже в условиях войны управление сетями обеспечивается в полном объеме.

Мобильные операторы Киевстар, Vodafone и Lifecell продолжают предоставлять свои услуги абонентам.

В каких областях Украины стабильная мобильная сеть?

По состоянию на 18:00 28 марта мобильная связь и Интернет стабильно работает в следующих областях:

  • Винницкая,
  • Волынская,
  • Днепропетровская,
  • Житомирская,
  • Николаевская,
  • Одесская,
  • Ровенская,
  • Сумская
  • Киевска

Где в Украине мобильная связь недоступна?

Услуги не предоставляются в следующих населенных пунктах:

  • Буча,
  • Ирпень,
  • Гостомель,
  • Ворзель (все это Киевская область)
  • Изюм (Харьковская область),
  • Мариуполь (Донецкая область),
  • Мелитополь,
  • Бердянск (Запорожская область),
  • Наблюдаются сложности с мобильной сетью и в Черниговской области.

Госспецсвязи советует при проблемах со связью и интернетом воспользоваться национальным роумингом.

По данным украинских интернет-провайдеров, за минувшие сутки были зафиксированы 129 случаев повреждения сетей или недоступного оборудования. Если на территории не происходят боевые действия, восстановление услуг осуществляется по возможности быстро.

Но даже в условиях оккупации ВС РФ населенных пунктов в Херсонской и Черниговской областях и боевых действий в Харькове, Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения, который входит в сферу управления Госспецсвязи, продолжает теле- и радиовещание. Стабильно работает и спутниковое вещание.

Ранее Фокус разбирался в том, поможет ли КНР и Израиль отрезать РФ от Интернета. Возможно, Израиль и продаст РФ какие-то из своих технологических решений, но при этом откажется от их поддержки из-за санкций. В свою очередь, Китай с удовольствием накроет Рунет своим "Золотым щитом".