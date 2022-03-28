Вторжение в Украину: Госспецсвязь рассказала, где есть стабильная мобильная связь
Мобильные операторы Киевстар, Vodafone и Lifecell продолжают предоставлять свои услуги абонентам в полном объеме, за исключением некоторых городов.
В понедельник, 28 марта, Государственная служба спецсвязи и защиты представила оперативную информацию относительно работы мобильной связи, интернета и цифрового телевидения в Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале Госспецсвязи.
Даже в условиях войны управление сетями обеспечивается в полном объеме.
Мобильные операторы Киевстар, Vodafone и Lifecell продолжают предоставлять свои услуги абонентам.
В каких областях Украины стабильная мобильная сеть?
По состоянию на 18:00 28 марта мобильная связь и Интернет стабильно работает в следующих областях:
- Винницкая,
- Волынская,
- Днепропетровская,
- Житомирская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Ровенская,
- Сумская
- Киевска
Где в Украине мобильная связь недоступна?
Услуги не предоставляются в следующих населенных пунктах:
- Буча,
- Ирпень,
- Гостомель,
- Ворзель (все это Киевская область)
- Изюм (Харьковская область),
- Мариуполь (Донецкая область),
- Мелитополь,
- Бердянск (Запорожская область),
- Наблюдаются сложности с мобильной сетью и в Черниговской области.
Госспецсвязи советует при проблемах со связью и интернетом воспользоваться национальным роумингом.
По данным украинских интернет-провайдеров, за минувшие сутки были зафиксированы 129 случаев повреждения сетей или недоступного оборудования. Если на территории не происходят боевые действия, восстановление услуг осуществляется по возможности быстро.
Но даже в условиях оккупации ВС РФ населенных пунктов в Херсонской и Черниговской областях и боевых действий в Харькове, Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения, который входит в сферу управления Госспецсвязи, продолжает теле- и радиовещание. Стабильно работает и спутниковое вещание.
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