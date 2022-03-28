Вторжение в Украину: Госспецсвязь рассказала, где есть стабильная мобильная связь

Мобильные операторы Киевстар, Vodafone и Lifecell продолжают предоставлять свои услуги абонентам в полном объеме, за исключением некоторых городов.

В понедельник, 28 марта, Государственная служба спецсвязи и защиты представила оперативную информацию относительно работы мобильной связи, интернета и цифрового телевидения в Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале Госспецсвязи.

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Даже в условиях войны управление сетями обеспечивается в полном объеме.

Мобильные операторы Киевстар, Vodafone и Lifecell продолжают предоставлять свои услуги абонентам.

В каких областях Украины стабильная мобильная сеть?

По состоянию на 18:00 28 марта мобильная связь и Интернет стабильно работает в следующих областях:

Винницкая,

Волынская,

Днепропетровская,

Житомирская,

Николаевская,

Одесская,

Ровенская,

Сумская

Киевска

Где в Украине мобильная связь недоступна?

Услуги не предоставляются в следующих населенных пунктах:

Буча,

Ирпень,

Гостомель,

Ворзель (все это Киевская область)

Изюм (Харьковская область),

Мариуполь (Донецкая область),

Мелитополь,

Бердянск (Запорожская область),

Наблюдаются сложности с мобильной сетью и в Черниговской области.

Госспецсвязи советует при проблемах со связью и интернетом воспользоваться национальным роумингом.

По данным украинских интернет-провайдеров, за минувшие сутки были зафиксированы 129 случаев повреждения сетей или недоступного оборудования. Если на территории не происходят боевые действия, восстановление услуг осуществляется по возможности быстро.

Но даже в условиях оккупации ВС РФ населенных пунктов в Херсонской и Черниговской областях и боевых действий в Харькове, Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения, который входит в сферу управления Госспецсвязи, продолжает теле- и радиовещание. Стабильно работает и спутниковое вещание.

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