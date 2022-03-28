Вторгнення в Україну: Держспецзв'язок розповів, де є стабільний мобільний зв'язок

Мобільні оператори Київстар, Vodafone та Lifecell продовжують надавати свої послуги абонентам у повному обсязі, за винятком деяких міст.

У понеділок, 28 березня, Державна служба спецзв'язку та захисту надала оперативну інформацію про роботу мобільного зв'язку, інтернету та цифрового телебачення в Україні. Про це повідомляють в Telegram-каналі Держспецзв'язку.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Навіть за умов війни управління мережами забезпечують у повному обсязі.

Мобільні оператори Київстар, Vodafone та Lifecell продовжують надавати свої послуги абонентам.

У яких областях України стабільна мобільна мережа?

Станом на 18:00 28 березня мобільний зв'язок та Інтернет стабільно працює в таких областях:

Вінницька,

Волинська,

Дніпропетровська,

Житомирська,

Миколаївська,

Одеська,

Рівненська,

Сумська

Київська

Де в Україні мобільний зв'язок недоступний?

Послуги не надають у таких населених пунктах:

Буча,

Ірпінь,

Гостомель,

Ворзель (все це Київська область)

Ізюм (Харківська область),

Маріуполь (Донецька область),

Мелітополь,

Бердянськ (Запорізька область),

Спостерігають складнощі з мобільною мережею в Чернігівській області.

Держспецзв'язку радить за наявності проблем зі зв'язком та інтернетом скористатися національним роумінгом.

За даними українських інтернет-провайдерів, минулої доби зафіксували 129 випадків пошкодження мереж або недоступного обладнання. Якщо на території не ведуть бойові дії, відновлення послуг здійснюють якомога швидше.

Але навіть в умовах окупації ЗС РФ населених пунктів у Херсонській та Чернігівській областях та бойових дій у Харкові, Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, що входить до сфери управління Держспецзв'язку, продовжує теле- та радіомовлення. Стабільно працює й супутникове мовлення.

Раніше Фокус розбирався в тому, чи КНР та Ізраїль допоможе відрізати РФ від Інтернету. Можливо, Ізраїль і продасть РФ якісь зі своїх технологічних рішень, але водночас відмовиться від їхньої підтримки через санкції. Зі свого боку Китай із задоволенням накриє Рунет своїм "Золотим щитом".