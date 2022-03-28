Вторгнення в Україну: Держспецзв'язок розповів, де є стабільний мобільний зв'язок
Мобільні оператори Київстар, Vodafone та Lifecell продовжують надавати свої послуги абонентам у повному обсязі, за винятком деяких міст.
У понеділок, 28 березня, Державна служба спецзв'язку та захисту надала оперативну інформацію про роботу мобільного зв'язку, інтернету та цифрового телебачення в Україні. Про це повідомляють в Telegram-каналі Держспецзв'язку.
Навіть за умов війни управління мережами забезпечують у повному обсязі.
Мобільні оператори Київстар, Vodafone та Lifecell продовжують надавати свої послуги абонентам.
У яких областях України стабільна мобільна мережа?
Станом на 18:00 28 березня мобільний зв'язок та Інтернет стабільно працює в таких областях:
- Вінницька,
- Волинська,
- Дніпропетровська,
- Житомирська,
- Миколаївська,
- Одеська,
- Рівненська,
- Сумська
- Київська
Де в Україні мобільний зв'язок недоступний?
Послуги не надають у таких населених пунктах:
- Буча,
- Ірпінь,
- Гостомель,
- Ворзель (все це Київська область)
- Ізюм (Харківська область),
- Маріуполь (Донецька область),
- Мелітополь,
- Бердянськ (Запорізька область),
- Спостерігають складнощі з мобільною мережею в Чернігівській області.
Держспецзв'язку радить за наявності проблем зі зв'язком та інтернетом скористатися національним роумінгом.
За даними українських інтернет-провайдерів, минулої доби зафіксували 129 випадків пошкодження мереж або недоступного обладнання. Якщо на території не ведуть бойові дії, відновлення послуг здійснюють якомога швидше.
Але навіть в умовах окупації ЗС РФ населених пунктів у Херсонській та Чернігівській областях та бойових дій у Харкові, Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, що входить до сфери управління Держспецзв'язку, продовжує теле- та радіомовлення. Стабільно працює й супутникове мовлення.
Раніше Фокус розбирався в тому, чи КНР та Ізраїль допоможе відрізати РФ від Інтернету. Можливо, Ізраїль і продасть РФ якісь зі своїх технологічних рішень, але водночас відмовиться від їхньої підтримки через санкції. Зі свого боку Китай із задоволенням накриє Рунет своїм "Золотим щитом".