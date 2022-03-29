Израиль обеспечивает утечку мозгов: страна предлагает айтишникам переехать

Беженцам нееврейского происхождения позволят иммигрировать по ускоренной процедуре в обход Закона о возвращении.

Во вторник, 29 марта, Израиль решил открыть "зеленый коридор" для сотрудников IT-компаний в Украине и России, позволив им иммигрировать. Подробности сообщает издание Globes.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Диджитал" в Facebook Подписаться

Управление по делам населения и иммиграции Израиля планирует принять айтишников и их семьи, независимо от наличия у них еврейских корней, которые требует Закон о возвращении. Отмечается, что процедура доступна только сотрудникам израильских технологических компаний, в том числе беженцам, нанятым недавно.

В рамках проекта власти Израиля ускорят обработку персональных данных и выдачу разрешений до четырех дней, хотя обычно процедура занимает недели после подачи документов. Мигрантам должны сразу же выдать разрешение на работу. Если беженец и компания-наниматель ходатайствуют о продлении периода занятости свыше 90 дней, каждый случай будет рассматриваться Управлением по делам народонаселения и иммиграции. Родственники также смогут работать в Израиле, если айтишник планирует оставаться в Израиле более 90 дней.

Инициативу выдвинул депутат Кнессета (парламента) Рона Каца, отвечающего за развитие технологий и инноваций, и организации Reboot Startup Nation, основанной выходцами из Украины и России для помощи соотечественникам беженцам из Украины и России в поисках работы по специальности. По информации Globes, принятые меры должны побудить израильские компании нанимать украинцев и россиян с IT-образованием, которые уже приехали в Израиль или хотят перебраться в эту страну.

По словам основательницы Reboot Startup Nation София Туполев-Луз, которая родилась в России, а затем мигрировала в Израиль из США, программа поможет сделать израильскую землю безопасным местом для беженцев, а одновременно с этим ускорит развитие местных IT-компаний. На данный момент участие в ней приняли более тысячи кандидатов с технологическим образованием.

По информации Globes, в связи с войной Украину покинули почти четыре миллиона человек. Только в в тель-авивском аэропорту Бен-Гурион приземлились 11 263 украинских беженца, не имеющих права на иммиграцию, и 3 502 человека без визы. Из России без права иммиграции по Закону о возвращении прибыли 9694 человека, без визы – еще 2054 человека.

Ранее писали, что Израиль запретил продавать Украине шпионское ПО Pegasus, опасаясь конфронтации с Россией. Программа от компании NSO Group заражает смартфоны и позволяет следить за пользователями. Глава Минцифры Украины Михаил Федоров опроверг желание украинского правительства купить лицензию на Pegasus, однако признал, что страна заинтересована в израильских технологиях.