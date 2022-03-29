Ізраїль забезпечує витік мізків: країна пропонує айтішникам переїхати

Біженцям неєврейського походження дозволять іммігрувати за прискореною процедурою в обхід Закону про повернення.

У вівторок, 29 березня, Ізраїль вирішив відкрити "зелений коридор" для співробітників IT-компаній в Україні та Росії, дозволивши їм іммігрувати. Подробиці повідомляє видання Globes.

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Управління у справах населення та імміграції Ізраїлю планує прийняти айтішників та їхні сім'ї, незалежно від наявності в них єврейського коріння, яке вимагає Закон про повернення. Зазначається, що процедура доступна лише співробітникам ізраїльських технологічних компаній, зокрема біженцям, найнятим нещодавно.

У межах проєкту влада Ізраїлю прискорить обробку персональних даних і видачу дозволів до чотирьох днів, хоча зазвичай процедура триває тижні після подавання документів. Мігрантам мають одразу ж видати дозвіл на роботу. Якщо біженець і фірма-наймач клопотають про продовження періоду зайнятості понад 90 днів, кожен випадок розглядатиметься Управлінням у справах населення та імміграції. Родичі також зможуть працювати в Ізраїлі, якщо айтішник планує залишатися в Ізраїлі понад 90 днів.

Ініціативу висунув депутат Кнесету (парламенту) Рона Каца, який відповідає за розвиток технологій та інновацій, та організації Reboot Startup Nation, заснованої вихідцями з України та Росії для допомоги співвітчизникам біженцям з України та Росії у пошуках роботи за спеціальністю. За інформацією Globes, вжиті заходи мають спонукати ізраїльські компанії наймати українців і росіян з IT-освітою, які вже приїхали в Ізраїль чи хочуть перебратися в цю країну.

За словами засновниці Reboot Startup Nation Софії Туполєв-Луз, яка народилася в Росії, а потім мігрувала в Ізраїль зі США, програма допоможе зробити ізраїльську землю безпечним місцем для біженців, а водночас прискорить розвиток місцевих IT-компаній. Наразі участь у ній взяли понад тисячу кандидатів із технологічною освітою.

За інформацією Globes, через війну Україну покинули майже чотири мільйони людей. Тільки у тель-авівському аеропорту Бен-Гуріон приземлилися 11 263 українських біженців, які не мають права на імміграцію, та 3 502 особи без візи. З Росії без права імміграції згідно із Законом про повернення прибули 9 694 особи, без візи — ще 2 054 особи.

Раніше писали, що Ізраїль заборонив продавати Україні шпигунське програмне забезпечення Pegasus, побоюючись конфронтації з Росією. Програма від компанії NSO Group заражає смартфони та дозволяє стежити за користувачами. Глава Мінцифри України Михайло Федоров спростував бажання українського уряду придбати ліцензію на Pegasus, проте визнав, що країна зацікавлена в ізраїльських технологіях.