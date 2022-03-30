Хакеры массово похищают пароли и файлы украинцев: как не стать жертвой взлома

Злоумышленники рассылают письма, содержащие вредоносное ПО, способное украсть аутентификационные данные из браузеров, плагинов крипто-кошельков, программ многофакторной аутентификации.

CERT-UA, правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины, сообщила о том, что граждане Украины и украинские организации массово получают электронные письма, содержащие вредоносное ПО. В Госспецсвязи рассказали, что необходимо предпринять, если вы получили такой е-мейл.

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Письма имеют одну и ту же тему: "Новая программа для записи в журнал", заявили в ведомстве. В самом письме говорится о том, что Министерство образования и науки Украины якобы ведет "электронные учебные журналы", и в связи с этим предлагается перейти по ссылке, чтобы получить доступ к некой "программе". Для того, чтобы получатель поверил в подлинность е-мейла, в тексте написан пароль от заархивированной "программы".

В службе отметили, что если скачать, разархивировать и открыть EXE-файл, компьютер пользователя будет поражен вредоносным софтом. В CERT-UA ПО классифицировали как MarsStealer.

"MarsStealer — это вредоносная программа-стиллер, основным функционалом которой является сбор информации о компьютере, похищение аутентификационных данных из интернет-браузеров, плагинов крипто-кошельков, программ многофакторной аутентификации, похищение файлов", — отметили в Госспецсвязи.

Если вам придет письмо с темой "Новая программа для записи в журнал", не открывайте его и сообщите об инциденте [email protected]

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