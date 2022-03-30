Как правильно и эффективно "ложить" Интернет в РФ: рекомендации эксперта для хактивистов

Одиночные DDoS-атаки с компьютеров и смартфонов не столько вредят России, сколько нагружают украинских провайдеров и VPN-сервисы.

C начала вторжения России многие украинцы присоединились к кибератакам на инфраструктуру агрессора. Эксперт по кибербезопасности Андрей Баранович в Facebook указал на ошибки хактивистов и посоветовал, как правильно бороться с врагом в Интернете.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Диджитал" в Facebook Подписаться

Он обратил внимание, что многие пользователи в своем желании бороться с россиянами подвергают себя опасности, устанавливая на смартфоны сомнительные программы и атакуя все ресурсы подряд. Такие меры наносят незначительный ущерб противнику, однако сильно нагружают сети украинских интернет-провайдеров и операторов VPN-сервисов.

"Вся подобная деятельность очень патриотична, но по эффективности приближается к нажиманию кнопки F5", — подчеркнул Баранович.

По словам Андрея, DDoS-атаки хороши тем, что в них могут одновременно участвовать множество пользователей, поэтому для начала стоит собрать группу из людей, которым можно доверять — для этого можно создать канал в мессенджере. С технической стороны он посоветовал отказаться от устаревшего метода "лоички" (LOE) — это вспомогательная деятельность для поддержки других операций, состоящая из коротких регулярно повторяемых задач, например, перехода на страницу.

"Арендуйте виртуальный сервер. Выбирайте самый дешевый, его потом все-равно заабузят и отключат. Купите несколько в разных лавках. Цена начинается от одного бакса", — посоветовал специалист.

Он добавил, что сервер с шириной канала (скоростью порта) 1 Гб/с нанесет намного больше урона системе врага, чем программа для смартфона, которая может попутно воровать пользовательские данные, при этом нагружает сеть провайдера.

Более эффективными атаки сделают shell-скрипты (текстовые документы с заготовленным набором кодовых команд) и спуфы (программы, которые маскируются под другие путем фальсификации данных).

Андрей Баранович призвал атаковать платежные шлюзы России, чтобы нанести значительный ущерб.

Ранее Андрей Баранович рассказал, как защитить смартфон в военное время. Он порекомендовал избавиться от ненужных приложений, обновить операционную систему и пресекать любой сбор биометрических данных.

Писали также, что хакеры смогли усилить DDoS-атаки в 4 млрд раз, используя системную уязвимость. Новый метод позволяет отправлять на целевые ресурсы большие пакеты данных с огромной скоростью.

В марте украинские айтишники запустили игру для DDoS-атак российских сайтов. Веб-страница сама отправляет до 20 тысяч запросов, а пользователю нужно лишь открыть ее в браузере и держать открытой, в процессе можно поиграть в числовую головоломку "2048".