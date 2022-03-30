Як правильно та ефективно "покласти" інтернет у РФ: рекомендації експерта для хактивістів

Поодинокі DDoS-атаки з комп'ютерів та смартфонів не стільки шкодять Росії, скільки навантажують українських провайдерів та VPN-сервіси.

З початку вторгнення Росії багато українців приєдналися до кібератак на інфраструктуру агресора. Експерт з кібербезпеки Андрій Баранович у Facebook вказав на помилки хактивістів та порадив, як правильно боротися з ворогом в інтернеті.

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Він звернув увагу, що багато користувачів у своєму бажанні боротися з росіянами наражають себе на небезпеку, встановлюючи на смартфони сумнівні програми й атакуючи всі ресурси поспіль. Такі заходи завдають незначної шкоди супротивнику, проте сильно навантажують мережі українських інтернет-провайдерів та операторів VPN-сервісів.

"Уся подібна діяльність дуже патріотична, але ефективно наближається до натискання кнопки F5", — підкреслив Баранович.

За словами Андрія, DDoS-атаки хороші тим, що в них можуть одночасно брати участь безліч користувачів, тому спочатку варто зібрати групу з людей, яким можна довіряти — для цього можна створити канал у месенджері. З технічного боку він порадив відмовитися від застарілого методу "лойки" (LOE) — це допоміжна діяльність для підтримки інших операцій, що складається з коротких завдань, які регулярно повторюються, наприклад, переходу на сторінку.

"Орендуйте віртуальний сервер. Вибирайте найдешевший, його потім усе-одно заабузять і відключать. Купуйте дещо в різних лавках. Ціна починається від одного долара", — порадив фахівець.

Він додав, що сервер із шириною каналу (швидкістю порту) 1 Гб/с завдасть набагато більше шкоди системі ворога, ніж програма для смартфона, яка може попутно красти дані користувача, при цьому навантажує мережу провайдера.

Більш ефективними атаки зроблять shell-скрипти (текстові документи із заготовленим набором кодових команд) та спуфи (програми, що маскуються під інші шляхом фальсифікації даних).

Андрій Баранович закликав атакувати платіжні шлюзи Росії, щоб завдати значної шкоди.

Раніше Андрій Баранович розповів, як захистити смартфон у воєнний час. Він порадив позбутися непотрібних додатків, оновити операційну систему і припиняти будь-який збір біометричних даних.

Писали також, що хакери змогли посилити DDoS-атаки у 4 млрд разів, використовуючи системну вразливість. Новий метод дозволяє відправляти на цільові ресурси великі пакети даних з величезною швидкістю.

У березні українські айтішники запустили гру для DDoS-атак російських сайтів. Вебсторінка сама надсилає до 20 тисяч запитів, а користувачеві потрібно лише відкрити її у браузері та тримати відкритою, у процесі можна пограти в числову головоломку "2048".