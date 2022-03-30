Nvidia создала крошечный суперкомпьютер стоимостью всего 2000 долларов (видео)

Компьютер Nvidia Jetson AGX Orin может буквально поместиться на ладони, но его производительность составляет 275 триллионов операций в секунду.

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Скоро поступит в продажу устройство Jetson AGX Orin, которое компания-производитель Nvidia позиционирует, как суперкомпьютер. Об этом сообщило издание globenewswire.com.

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В Nvidia заявляют, что аппарат является не просто самым маленьким суперкомпьютером, но и самым мощным, и самым энергоэффективным. Он проводит вычисления на базе машинного обучения и искусственного интеллекта. Воспользоваться им смогут создатели роботов, систем автопилота, медицинских датчиков и других медицинских аппаратов.

Ранее компания презентовала мини-суперкомпьютер Jetson AGX Xavier, однако новинка превосходит эту модель в 6 раз, когда речь заходит о производительности. По заявлениям разработчиков новая модель имеет производительность в 275 терафлопс, что равно 275 триллионам операций в секунду, при этом габариты устройства: 100х100х87 мм.

Компьютер работает на базе графического 12-ядерного процессора Cortex-A78AE с частотой 2 ГГц и графического чипсета Ampere с частотой 1 ГГц, располагающего 2048 ядрами. Объем LPDDR5-памяти составляет 32 ГБ, а пропускная способность — 204,8 ГБ/с (LPDDR5 — пятое поколение DRAM-памяти, — ред.). Объем флеш-памяти eMMC 5.1 равен 64 ГБ (eMMC — мультимедийная карта памяти, — ред.).

Суперкомпьютер может кодировать/декодировать и обрабатывать видео формата 4K и 8K при 30 к/с, располагает 5-ю портами RJ45, 4-мя портами USB 2.0, одним DisplayPort 1.4a, 4-мя узлами UART, 3-мя SPI, 4-мя I2S, 8-ю I2C, 2-мя CAN, DMIC, DSPK, GPIO.

С Jetson AGX Orin совместима ИИ-система Nvidia Clara Holoscan, которую компания разработала для разработчиков программно-аппаратных решений в сфере здравоохранения. Купить устройство можно будет за 2000 долларов в начале 2023 года.

Ранее мы сообщали о том, что ученым удалось подсчитать, сколько смартфонов могут заменить суперкомпьютер.