Мобильное превосходство: ученые выяснили, сколько смартфонов могут заменить суперкомпьютер

При правильной настройке, сеть из мобильных устройств может эффективно решать задачи, не тратя при этом много энергии.

Ученые доказали, что сеть из множества смартфонов могут обеспечить такую же производительность, как суперкомпьютер. Подробности исследования опубликовал сайт Московского института стали и сплавов (МИСиС).

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В 2020 году количество пользователей смартфонов составило около 6,1 млрд и продолжает увеличиваться. Технологии стремительно развиваются с каждым годом, мобильные процессоры становятся мощнее и могут выполнять все более сложные задачи. Уже сейчас владельцы способны подключать смартфоны и планшеты к общей сети, чтобы получить доступ к ресурсам или сделать вычислительную мощность своих аппаратов доступной для других участников. Сотрудники Института информационных технологий и компьютерных наук НИТУ "МИСиС" предполагают, что в ближайшее время станет популярна новая категория вычислительных систем — мобильная. Однако для эффективной работы потребуются миллионы смартфонов и планшетов.

Инженеры предложили грид-систему (grid — сеть), которая связывает мобильные устройства при помощи WiFi и использует их для вычислений в фоновом режиме, когда они заряжаются или заряжены на 80%-90%. Как подчеркнули авторы проекта, при правильно настроенных параметрах, гаджеты могут существенно лучше выполнять возложенные на них задачи без больших затрат электроэнергии. Они разработали прототип и параметры вычислительного узла, который эффективно работает с разными типами устройств, включая смартфоны, планшеты, ноутбуки и персональные компьютеры.

"Тестовая система сетки была развернута на платформе BOINC. В качестве ее вычислительных узлов могут выступать мобильные устройства, планшеты, а также персональные компьютеры и ноутбуки. Вычислительное приложение при этом доступно для нескольких операционных систем, включая Android", — отметили в НИИ.

По словам экспертов, основная идея заключается в использовании простаивающих ресурсов без ущерба для прямого назначения устройств. Для ее реализации провели многочисленные эксперименты с аппаратами с разными процессорами и операционными системами. Результаты исследования ученые планируют использовать для крупных вычислительных экспериментов, таких как обучение нейросетей или разработка новых материалов.

Ранее Nvidia представила самый мощный миниатюрный суперкомпьютер под названием Jetson AGX Orin. Производительность устройства составляет 200 триллионов операций в секунду.

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