Мобільна перевага: вчені з'ясували, скільки смартфонів можуть замінити суперкомп'ютер

Правильно налаштована мережа з мобільних пристроїв може ефективно розв'язати завдання, водночас не витрачаючи багато енергії.

Вчені довели, що мережа з багатьох смартфонів може забезпечити таку ж продуктивність, як суперкомп'ютер. Подробиці дослідження опублікував сайт Московського інституту сталі та сплавів (МІСіС).

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У 2020 році кількість користувачів смартфонів склала близько 6,1 млрд. і продовжує збільшуватися. Технології стрімко розвиваються з кожним роком, мобільні процесори стають потужнішими й можуть виконувати складніші завдання. Вже зараз власники здатні підключати смартфони та планшети до спільної мережі, щоб отримати доступ до ресурсів або зробити обчислювальну потужність апаратів доступною для інших учасників. Співробітники Інституту інформаційних технологій та комп'ютерних наук НДТУ "МІСіС" припускають, що найближчим часом стане популярна нова категорія обчислювальних систем — мобільна. Однак для ефективної роботи знадобляться мільйони смартфонів та планшетів.

Інженери запропонували ґрід-систему (grid — мережу), яка пов'язує мобільні пристрої за допомогою WiFi та використовує їх для обчислень у фоновому режимі, коли вони заряджаються або заряджені на 80%-90%. Як підкреслили автори проєкту, гаджети з правильним налаштуванням можуть значно краще виконувати покладені на них завдання без великих витрат електроенергії. Вони розробили прототип та параметри обчислювального вузла, що ефективно працює з різними типами пристроїв, зокрема зі смартфонами, планшетами, ноутбуками та персональними комп'ютерами.

"Тестову систему сітки розгорнули на платформі BOINC. Її обчислювальними вузлами можуть бути мобільні пристрої, планшети, а також персональні комп'ютери та ноутбуки. Обчислювальний додаток водночас доступний для декількох операційних систем, включаючи Android", — зазначили в НДІ.

За словами експертів, основна ідея полягає у використанні ресурсів, які простоюють, без шкоди для прямого призначення пристроїв. Щоб її реалізувати, провели численні експерименти з апаратами з різними процесорами та операційними системами. Результати дослідження вчені планують використовувати для великих обчислювальних експериментів, як-от навчання нейромереж або розробка нових матеріалів.

Раніше Nvidia представила найпотужніший мініатюрний суперкомп'ютер під назвою Jetson AGX Orin. Продуктивність пристрою складає 200 трильйонів операцій на секунду.

Писали також, що Meta представила суперкомп'ютер AI Research SuperCluster (RSC), який має стати найшвидшим у світі. За словами розробників, після остаточного складання продуктивність машини досягне 5 екзафлопс.