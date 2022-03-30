Nvidia створила крихітний суперкомп'ютер вартістю всього 2000 доларів (відео)

Комп'ютер Nvidia Jetson AGX Orin може буквально поміститися на долоні, але його продуктивність складає 275 трлн операцій за секунду.

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Незабаром надійде в продаж пристрій Jetson AGX Orin, який компанія-виробник Nvidia позиціонує як суперкомп'ютер. Про це повідомляє видання globenewswire.com.

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У Nvidia заявляють, що апарат є не просто найменшим суперкомп'ютером, а й найпотужнішим, і найенергоефективнішим. Він проводить обчислення на основі машинного навчання та штучного інтелекту. Скористатися ним зможуть творці роботів, систем автопілота, медичні датчики й інші медичні апарати.

Раніше компанія презентувала мінісуперкомп'ютер Jetson AGX Xavier, проте новинка перевершує цю модель в 6 разів, коли йдеться про продуктивність. За заявами розробників нова модель має продуктивність 275 терафлопс, що дорівнює 275 трильйонам операцій за секунду, при цьому габарити пристрою — 100х100х87 мм.

Комп'ютер працює на базі графічного 12-ядерного процесора Cortex-A78AE з частотою 2 ГГц і графічного чипсета Ampere із частотою 1 ГГц, що має 2048 ядер. Об'єм LPDDR5-пам'яті становить 32 ГБ, а пропускна спроможність — 204,8 ГБ/с (LPDDR5 — п'яте покоління DRAM-пам'яті — ред.). Об'єм флеш-пам'яті eMMC 5.1 дорівнює 64 ГБ (eMMC – мультимедійна картка пам'яті, – ред.).

Суперкомп'ютер може кодувати/декодувати й обробляти відео формату 4K і 8K при 30 к/с, має 5 портів RJ45, 4 порти USB 2.0, один DisplayPort 1.4a, 4 вузли UART, 3 SPI, 4- я I2S, 8-ма I2C, 2-ма CAN, DMIC, DSPK, GPIO.

Із Jetson AGX Orin сумісна ІІ-система Nvidia Clara Holoscan, яку компанія розробила для розробників програмно-апаратних рішень у сфері охорони здоров'я. Купити пристрій можна буде за 2000 доларів на початку 2023 року.